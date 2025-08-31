Δύο τροχαία έγιναν τις βραδινές ώρες του Σαββάτου (30/8) και τα ξημερώματα της Κυριακής (31/8) στην Εύβοια. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ένα τροχαίο συνέβη λίγο μετά τη 1:00 τα ξημερώματα όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μηχανή συγκρούστηκε με Ι.Χ. στην περιοχή των Ψαχνών. Α

Κατά τις πρώτες πληροφορίες που επικαλείται το evima,gr, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με αποτελέσματα να ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις το ένα εκ των δύο νεαρών ατόμων που επέβαιναν στο δίκυκλο ενώ το άλλο τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Τραυματισμένος από τη σφοδρή σύγκρουση είναι και ο οδηγός του αυτοκινήτου.

Νωρίτερα, χθες, Σάββατο σημειώθηκε τροχαίο με δύο τραυματίες. Αγροτικό όχημα που κινούνταν στο δρόμο Καρύστου – Μαρμαρίου κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός δρόμου και έπεσε σε χαντάκι με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα και να διακομιστούν στο νοσοκομείο Καρύστου.