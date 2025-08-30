Την τελευταία της πνοή άφησε στο νοσοκομείο η 41χρονη γυναίκα που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο στο Αλιβέρι Εύβοιας, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε με τον σύζυγό της συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο 44χρονος οδηγός της μηχανής σκοτώθηκε ακαριαία. Το ζευγάρι αφήνει πίσω του τρία μικρά παιδιά.

Το άτυχο ανδρόγυνο θα αποχαιρετήσουν συγγενείς και φίλοι την Κυριακή, στις 17:00 στην εξόδιο ακολουθία από τον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα στη Νέα Λάμψακο, ενώ στο πένθος έχει βυθιστεί ολόκληρη η τοπική κοινωνία που δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει το κακό που συνέβη.

Το χρονικό

Το ανδρόγυνο επέβαινε σε μηχανή που κινείτο προς Αλιβέρι όταν λίγα χιλιόμετρα πριν από την πόλη και κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο SUV.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο 44χρονος οδηγός της μηχανής έχασε τη ζωή του ακαριαία ενώ τραυματίστηκε σοβαρά η 41χρονη σύζυγός του. Η σύγκρουση ήταν τέτοια που το δίκυκλο βρέθηκε αρκετά μέτρα μακριά από τον δρόμο, μέσα σε χωράφι, ενώ προκλήθηκε φωτιά.

Το ζευγάρι αφήνει πίσω του τρία παιδιά, 3, 12 και 16 ετών.