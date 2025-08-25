Το προηγούμενο τριήμερο, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε αυστηρούς ελέγχους στην Αττική, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την καταπολέμηση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 1.293 συνολικές παραβάσεις, με ιδιαίτερη έμφαση σε παραβάσεις οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς και σε άλλες επικίνδυνες συμπεριφορές στον δρόμο. Οι δύο οδηγοί που το αλκοολόμετρο έδειξε 0,72 χιλιοστά του γραμμαρίου, δηλαδή με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα αλκοόλ στο αίμα τους τους βεβαιώθηκε πρόστιμο 1.200 ευρώ. Τους αφαιρέθηκαν οι άδειες οδήγησης και οι πινακίδες από τα οχήματά τους για 6 μήνες, ενώ οδηγήθηκαν με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν εις βάρος τους στον αρμόδιο εισαγγελέα.

1.293 παραβάσεις σε ένα τριήμερο

Αναλυτικά, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, οι δύο οδηγοί συνελήφθησαν στο πλαίσιο εξόρμησης στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί από το σύνολο των Υπηρεσιών Τροχαίας και των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ).

Συνολικά βεβαιώθηκαν 1.293 παραβάσεις, ενώ εκτός των δύο προαναφερθέντων οδηγών συνελήφθησαν ακόμη τέσσερις για άλλες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα βεβαιώθηκαν μεταξύ άλλων:

162 παραβάσεις για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας

30 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

102 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και

98 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, ακινητοποιήθηκαν 188 οχήματα και αφαιρέθηκαν συνολικά 63 άδειες κυκλοφορίας και 241 διπλώματα οδήγησης.