Ραγδαίες εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση της Αμαλιάδας, καθώς το τελικό πόρισμα της τριμελούς επιτροπής ιατροδικαστών κατέληξε ότι η αιτία θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη ήταν ασφυξία, γράφοντας έτσι τον επίλογο σε ένα θρίλερ που συγκλονίζει την κοινή γνώμη.

Πριν από περίπου μία ώρα, το πόρισμα που φέρει τις υπογραφές των Νίκου Καρακούκη, Νίκου Καλογρηά και Σωτήρη Καλυβά παραδόθηκε στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, ανατρέποντας πλήρως την αρχική έκθεση του ιατροδικαστή Γκότση, ο οποίος είχε αποδώσει τον θάνατο του βρέφους σε παθολογικά αίτια.

Ο μικρός Παναγιωτάκης είχε χάσει τη ζωή του στις 5 Αυγούστου 2024 στην Αμαλιάδα, ενώ στο σπίτι βρισκόταν η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία παραμένει προφυλακισμένη για τους θανάτους τεσσάρων άλλων βρεφών.

Με το νέο πόρισμα, ανοίγει πλέον ο δρόμος για την ολοκλήρωση της δικογραφίας και για το πέμπτο βρέφος, η οποία αναμένεται να παραδοθεί σύντομα στον εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται πως η κατηγορούμενη συνεχίζει να αρνείται κάθε εμπλοκή, δηλώνοντας ότι δεν έχει καμία ευθύνη για τον θάνατο του παιδιού.