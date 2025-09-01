Η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία έχει ήδη ομολογήσει τις δολοφονίες τεσσάρων βρεφών —δύο δικά της, ενός βρέφους φίλης της και της αδερφής της—, δηλώνει μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού ότι «Δεν σκότωσα εγώ τον Παναγιωτάκη».

Εκφράζοντας τον πόνο της για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη, είπε χαρακτηριστικά: «Θέλω τον Παναγιωτάκη πίσω, κατάλαβες; Θα γυρίσω γη και ουρανό γι’ αυτό το παιδί. Μέχρι τώρα έτρεξα μόνο γι’ αυτόν, και θα συνεχίσω να το κάνω». Τόνισε επίσης ότι θα μοιραστεί την αλήθεια μόνο με τη Φωτεινή (σ.σ. τη γιαγιά του παιδιού), αναφέροντας πως «Μόνο στη Φωτεινή θα πω τι έγινε. Γι’ αυτό το παιδί θα γυρίσω τον κόσμο ανάποδα. Πόνεσα για αυτό το παιδί, μόνο η Φωτεινή με καταλαβαίνει. Μόνο στη Φωτεινή μπορώ να πω ποιος σκότωσε το παιδί».

Σε δηλώσεις της στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ, η γιαγιά του Παναγιωτάκη ανέφερε ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου την καλεί καθημερινά από τη φυλακή και της ζητά να την επισκεφτεί για να της αποκαλύψει τι συνέβη με το παιδί, ενώ την αποκαλεί «μάνα». «Στην αρχή την έβαλα μέσα στην καρδιά μου, την έλεγα και κόρη μου. Με λέει ακόμα μάνα. Την Ειρήνη την γνωρίσαμε από μια φίλη μας. Μας έλεγε τι άτυχο παιδί είναι, πονεμένο, ένα πλασματάκι αθώο, έτσι την είδαμε τότε… Ήμουν η μάνα που δεν είχε», δήλωσε η κυρία Φωτεινή, η γιαγιά του μικρού Παναγιωτάκη, η οποία συνεχίζει να αναζητά απαντήσεις για τον θάνατό του.

«Μου χρωστάει ένα γιατί. Μου είπε ότι φοβάται μήπως με πληγώσει», ανέφερε για την Ειρήνη Μουρτζούκου. Στη συνέντευξή της, η γιαγιά του Παναγιωτάκη επισήμανε πως η Ειρήνη «φρόντιζε περισσότερο και από μένα το παιδί. Το μόνο που το σκέπαζε μέχρι πάνω και της έλεγα άστο, πώς θα πάρει ανάσα. Αλλά δεν είχα δει κάτι άλλο». «Περιμένω τις απαντήσεις. Δεν ξέρω αν μπορώ να έρθω. Εγώ είμαι εδώ, περιμένω την απάντησή σου. Όχι μόνο σε μένα αλλά να την δώσεις και στον Παναγιωτή», είπε η κυρία Φωτεινή απευθυνόμενη στην Ειρήνη Μουρτζούκου μέσω της εκπομπής.