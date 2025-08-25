Την ώρα που η 24χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου συμπληρώνει 1,5 μήνα στις φυλακές Κορυδαλλού, έρχονται νέες αποκαλύψεις για το θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο 15 μηνών Παναγιωτάκης ήταν το τελευταίο παιδί που πέθανε μυστηριωδώς στην υπόθεση της Αμαλιάδας, στην οποία εμπλέκεται η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία έχει ήδη ομολογήσει τη δολοφονία τεσσάρων παιδιών –μεταξύ αυτών και της αδελφής της.

Κι άλλος κατηγορούμενος

Μιλώντας στο MEGA, ο δικηγόρος της Ειρήνης Μουρτζούκου, Νίκος Αλεξανδρής προχώρησε σε μια δήλωση που προκάλεσε αίσθηση. Όπως τόνισε, θα υπάρξει και άλλος κατηγορούμενος στην υπόθεση.

Όπως τόνισε ο συνήγορος της Ειρήνης Μουρτζούκου, η 24χρονη serial killer θα υποδείξει συγκεκριμένο πρόσωπο τις επόμενες ημέρες που σχετίζεται άμεσα με τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη.

Ο γνωστός ποινικολόγος απέφυγε ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αναφορικά με το πρόσωπο που θα βάλει στο κάδρο η Ειρήνη Μουρτζούκου, καθώς και αν σχετίζεται με περισσότερους θανάτους ή όχι.