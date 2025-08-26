Μία αποκαλυπτική μαρτυρία νοσηλευτή που ήταν παρών όταν «έφυγε» από τη ζωή το δεύτερο παιδί της Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία ομολόγησε ότι το σκότωσε, προδίδει την ανυπαρξία συναισθημάτων στην 25χρονη.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο MEGA ο νοσηλευτής, η 25χρονη κατηγορούμενη για τις δολοφονίες τεσσάρων παιδιών, όταν τη ενημέρωσαν οι γιατροί ότι το παιδί της πέθανε, αντέδρασε ψύχραιμα και ζήτησε να το φωτογραφίσει, με τους ιατρούς να της το αρνούνται. Συγκεκριμένα ο μάρτυρας περιγράφει:

«Την ημέρα που πέθανε το μωρό της Μουρτζούκου, είχα βάρδια. Τελευταία φορά περάσαμε από το θάλαμο στις 3:00 το πρωί. Γύρω στις 4:00 ήρθε η Μουρτζούκου και μας είπε: “Ελάτε, το παιδί δεν είναι καλά”. Αμέσως έτρεξα στο θάλαμο. Δεν έκανα πάνω από 20 δευτερόλεπτα. Αντίκρισα το μωρό ακίνητο και ωχρό. Είχε την εικόνα θανάτου. Το έπιασα αμέσως στα χέρια μου και κατάλαβα ότι δεν είχε αναπνοή. Γιατροί έφτασαν το πολύ σε 3 λεπτά και άρχισαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ. Περίπου μία ώρα προσπαθούσαν να το επαναφέρουν. Μετά βγήκαν και ενημέρωσαν την Μουρτζούκου για το δυσάρεστο. Όπως την είδα εγώ, το πήρε ψύχραιμα. Θυμάμαι, ζήτησε να δει το μωρό και μάλιστα ήθελε να το τραβήξει και φωτογραφία με το κινητό της, όμως οι γιατροί δεν της το επέτρεψαν».

Επιμένει να αρνείται ότι σκότωσε τον Παναγιωτάκη

Την ίδια ώρα, η 25χρονη που έχει ομολογήσει τέσσερις φόνους βρεφών, αρνείται αυτόν του Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα και διαμηνύοντας μέσω του δικηγόρου της, Νίκου Αλεξανδρή, ότι θα υπάρξει και νέος κατηγορούμενος στην υπόθεση.

Ο πατέρας του Παναγιώτη πάντως είπε μιλώντας στην εκπομπή Live News: «Είναι περίπλοκη κατάσταση. Εγώ πιστεύω, ότι η Ειρήνη το έχει πειράξει το παιδί, απλά τώρα εντάξει… Δεν ξέρω ρε παιδιά, τι να πω; Είμαι κι εγώ λίγο μπερδεμένος. Το μόνο που έχω να πω, είναι ότι αυτές οι δύο ξέρουν, από τι έφυγε το παιδί. Ότι είναι πειραγμένο από χέρι, είναι, αλλά αυτές οι δύο ξέρουν από τι έφυγε το παιδί. Πόπη και Ειρήνη πάντως περιγράφουν διαφορετικά τα γεγονότα».