Θύμα «ελαφροχέρη» μέσα στο φαρμακείο του έπεσε ο Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντο με τον θρασύτατο κλέφτη επί τω έργω.

«Μπαίνει ένας και μου ζητάει πασχαλινά πακέτο. Με το που πάω να του το φέρω, μόλις γύρισα την πλάτη μου, βουτάει το κινητό και φεύγει. Δεν με νοιάζει το κινητό. Άχρηστο είναι το κινητό. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα με αυτό. Μόνο να το πουλήσει για 100 ευρώ για ανταλλακτικά. Με νοιάζει το ότι τον βοήθησε σε ό,τι ζήτησε τέτοια μέρα και γυρνάει πίσω από την πλάτη μου και κάνει αυτή την κίνηση. Και αυτός με το θράσος που έχει, γι’ αυτό και τον διαπομπεύω δημόσια, θα χτυπήσει σπίτι ηλικιωμένου», κατήγγειλε εξοργισμένος μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» ο Σπύρος Μαρτίκας.

Πρόσθεσε δε, ότι «έχω ενημερώσει την Αστυνομία, έχει γίνει μήνυση, θα τον βρούνε. Το κινητό που μου έκλεψε, το χαρίζω σε όποιον με βοηθήσει σήμερα και την Αστυνομία να τον βρούμε. Δίνω κινητό δώρο, σε όποιον μου τον βρει! Και θα τον τρέξω όσο δεν πάει… Τοξικομανείς έχουν ρημάξει τα φαρμακεία, όταν εφημερεύουνε σε όλη την περιοχή. Και ευτυχώς που έχω αυτή τη δύναμη, να μπορώ να αποκαλύπτω τα πάντα. Όσα άσχημα συμβαίνουν, γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά άσχημα. Δεν συμβαίνουν όλα σε μένα, συμβαίνουν παντού, απλά εγώ τα αποκαλύπτω».