Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη δράση της αποκαλούμενης «συμμορίας των καζίνο», με νέα στοιχεία να ρίχνουν φως στις συναλλαγές και τις πιέσεις που φαίνεται να ασκήθηκαν σε γνωστά πρόσωπα. Οι διάλογοι του πρώην παίκτη ριάλιτι και φαρμακοποιού Σπύρου Μαρτίκα με τον φερόμενο ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί, αποκαλύπτουν το παρασκήνιο μιας υπόθεσης που απασχολεί τις αρχές εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, στους διαλόγους αποτυπώνεται η αγωνία του Σπύρου Μαρτίκα να βρεθεί τρόπος ώστε να αποζημιωθεί η Βρισηίδα Ανδριώτου και να πάρει πίσω τα χρήματα που του είχε εμπιστευθεί. Ο ίδιος, όπως αναφέρει το περιβάλλον του μοντέλου, την είχε διαβεβαιώσει πως δεν θα υπήρχε οικονομική ζημία.

Σε απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες, ο Μαρτίκας φέρεται να ζητά επίμονα τη συνδρομή του αρχηγού της οργάνωσης, προκειμένου να επιστραφούν τα χρήματα. Ο αρχηγός επιχειρεί να αποδώσει την ευθύνη στον υπαρχηγό, υποστηρίζοντας ότι τα ποσά είχαν ήδη καταβληθεί, κάτι που ο φαρμακοποιός διαψεύδει κατηγορηματικά.

Η Βρισηίδα Ανδριώτου, σύμφωνα με όσα μεταφέρονται από το περιβάλλον της, έχασε συνολικά 50.000 ευρώ από τη δράση του κυκλώματος. Παρά τις διαβεβαιώσεις και τις υποσχέσεις, τα χρήματα αυτά δεν της επιστράφηκαν ποτέ.

– Μαρτίκας: Σε παρακαλώ κάνε κάτι γιατί έχει και η μικρή πρόβλημα. Η μικρή είναι να τρελαθεί.

– Αρχηγός: Η μικρή πήρε λεφτά, μου είπε.

– Μαρτίκας: Δεν πήρε ούτε ευρώ η μικρή.

– Αρχηγός: Δεν πήρε από τον (υπαρχηγό) λεφτά;

– Μαρτίκας: Ούτε ευρώ δεν έχει πάρει.

– Αρχηγός: Σοβαρά μιλάς; Τίποτα;

– Μαρτίκας: Θες να την πάρεις να το επιβεβαιώσεις;

– Αρχηγός: Ρε αυτό που λες είναι πολύ σοβαρό.

– Μαρτίκας: Τα μόνα εφάπαξ ήταν 10.000 που έδωσε στην Βρισηίδα. Μαζί με τα 10.000, είναι 33.000 που έδωσε στην Βρισηίδα πέντε μέρες μετά το γεγονός.

– Αρχηγός: Ρε φίλε δεν υπάρχουν 50.000;

– Μαρτίκας: Πας καλά; Αν ήταν 50.000, δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο…

– Αρχηγός: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο ρε Σπύρο, τώρα. Κακώς τα λέμε και από το τηλέφωνο, αλλά άκουσέ με. Εσύ κάποια στιγμή μίλησες μαζί του και τον απείλησες;

– Μαρτίκας: Όχι, δεν τον απείλησα. Έχω τα μηνύματα να στα στείλω screenshot. Του λέω ‘δώσε μου τη ζωή μου πίσω’. Μου λέει ‘δεν έχω να σου δώσω τίποτα’. Και του λέω ‘είναι η τελευταία σου κουβέντα;’».

– Αρχηγός: Προσπαθώ να βρω μία άκρη και λέω καταλαβαίνω ότι γίνεται μία ραδιουργία, η οποία να στο πω κι αλλιώς δεν έχει νόημα. Γιατί εγώ έδωσα λεφτά φίλε. Εγώ θα το πω μπροστά στον (υπαρχηγό). Εγώ έδωσα 50.000 και ξέρεις για ποιον τα έδωσα; Για την Βρισηίδα.

– Μαρτίκας: Πού είναι αυτά; Δεν της τα έχει δώσει.

– Αρχηγός: Τα έδωσα για την Βρισηίδα.

– Μαρτίκας: Έχει δηλαδή 50.000 για την Βρισηίδα και δεν της τα έχει δώσει;

– Αρχηγός: Όταν βρεθούμε μπροστά σου θα τον πάρω τηλέφωνο.

Οι επίμονες προσπάθειες του Σπύρου Μαρτίκα

Οι επικοινωνίες του Σπύρου Μαρτίκα με τα υψηλόβαθμα μέλη της οργάνωσης συνεχίστηκαν για μήνες, χωρίς αποτέλεσμα. Ακόμη και την Πρωτοχρονιά, ο φαρμακοποιός επανήλθε ζητώντας να του επιστραφούν τα χρήματα, εκλιπαρώντας –όπως ο ίδιος αναφέρει– να «σώσει τη ζωή του».

Η απάντηση που έλαβε ήταν αποθαρρυντική, με τον φερόμενο ως αρχηγό να του απαντά κοφτά: «Κλείσε το τηλέφωνο και καλή χρονιά». Οι συνομιλίες αυτές αποτυπώνουν το αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει ο Μαρτίκας, ο οποίος καταγγέλλει ότι βρέθηκε οικονομικά εγκλωβισμένος, αδυνατώντας να επιστρέψει τα χρήματα στην τότε σύντροφό του.

Η Βρισηίδα Ανδριώτου, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, δεν σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον του πρώην συντρόφου της. Δηλώνει πως εργάζεται πλέον σε τρεις και τέσσερις διαφορετικές δουλειές για να ανταπεξέλθει οικονομικά.