Όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της «συμμορίας των καζίνο», η οποία εξαπατούσε τα θύματά της με δήθεν κερδοφόρες επενδύσεις, στα «δίχτυα» της οποίας έχει πέσει και ο φαρμακοποιός και πρώην παίκτης σε ριάλιτι, Σπύρος Μαρτίκας.

Την ώρα που ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος απάτης έχει συλληφθεί και προφυλακιστεί μετά την απολογία του και με τις έρευνες να συνεχίζονται και για άλλους εμπλεκόμενους, φίλος του Σπύρου Μαρτίκα επιβεβαιώνει ότι του έδωσε 200.000 ευρώ, αλλά τον διαψεύδει ότι του έδωσε τα χρήματα, προκειμένου να τα επενδύσει.

Ο ίδιος είπε χαρακτηριστικά σύμφωνα με την εκπομπή Live News: «Είμαι προμηθευτής φαρμάκων και φίλος με τον Σπύρο Μαρτίκα εδώ και χρόνια. Έδωσα 200.000 ευρώ στον Μαρτίκα ως δάνειο. Δεν ήξερα τι θέλει να τα κάνει. Του τα έδωσα μετρητά, τα δικαιολογεί το εισόδημά μου. Δεν γνωρίζω τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος, δεν έχουμε συναναστραφεί».

Ο Σπύρος Μαρτίκας είχε πει από την πλευρά του: «Ένα μεσημέρι στο φαρμακείο μου ήρθε ο φίλος και προμηθευτής μου. Εκείνη την στιγμή εμφανίστηκε και ο υπαρχηγός. Τότε, ο υπαρχηγός άρχισε να ενθαρρύνει την επενδυτική αυτή δραστηριότητα στον φίλο μου. Σαφώς έπεσε και εκείνος στην παγίδα. Την Παρασκευή της ίδιας εβδομάδας έφερε 50.000 ευρώ να τα προσθέσω με τα δικά μου. Τη Δευτέρα το πρωί του επέστρεψα 55.000 ευρώ και την επόμενη εβδομάδα μου φέρνει 200.000 ευρώ, αφού και μόνο μία πληρωμή ήταν ικανή για να τον πείσει».