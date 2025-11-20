Για έναν κόσμο εντελώς αθέατο στους απλούς πολίτες μίλησε ο κατηγορούμενος ως υπαρχηγός στο κύκλωμα εξαπάτησης πολιτών με δήθεν επενδύσεις στο καζίνο Λουτρακίου μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού.

Ο ιδιοκτήτης ινστιτούτων μασάζ μιλώντας στον ΑΝΤ1 αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και δηλώνει «ατζέντης», υποστηρίζοντας πως ο ίδιος πήγαινε παίκτες στο καζίνο για να παίζουν είτε οι ίδιοι, είτε μέσω κάποιου άλλου παίκτη και απλώς έπαιρνε κάποια προμήθεια από τα κέρδη. «Εγώ εργαζόμουν στο καζίνο από το 1996 μέχρι το 2002 και η επόμενη δουλειά μου ήταν να πηγαίνω στο καζίνο παίκτες και να παίζουν και να παίρνω προμήθεια. Το να είσαι ατζέντης, το να πηγαίνεις παίκτες στο καζίνο είναι δουλειά» είπε αρχικά.

«Αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Είτε να πας παίκτες στο καζίνο και να πάρεις λεφτά, είτε να συστήσεις κάποιον παίκτη και να παίξει ο παίκτης για τον άλλο» εξήγησε στη συνέχεια. Όσον αφορά στις κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας υποστήριξε, ότι «αυτά τα λεφτά δεν δηλώνονται, γιατί παίρνονται μέσα από το παιχνίδι, είναι ήδη φορολογημένα. Ότι κερδίζεται από το καζίνο, είναι ήδη φορολογημένο».

Ερωτηθείς για την σχέση του με τον καταγγέλλοντα Σπύρο Μαρτίκα, είπε, ότι «ήταν πολύ καλή, φιλική, είχαμε κάνει κι έναν διαγωνισμό μαζί, ένα αυτοκίνητο. Γνώρισε τον … («αρχηγός») και έκαναν αυτοί συνεργασίες. Πηγαίνανε καλά στην αρχή, του είχε δώσει (ο Μαρτίκας) 20.000 για 25.000, μετά του δίνει 25.000 για 35.000, μετά του δίνει 35.000 για 50.000» αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο φαρμακοποιός και πρώην παίκτης τηλεοπτικού ριάλιτι λειτουργούσε τοκογλυφικά.

όσον αφορά τις απαιτήσεις του Σπύρου Μαρτίκα από τον ίδιο, είπε: «Πώς του χρωστάω λεφτά, χωρίς να μου έχει δώσει ένα ευρώ; Έτσι, πάρε 620.000 ευρώ; Μιλάμε σοβαρά τώρα; Είναι δυνατόν να μου έχει δώσει 620.000 ευρώ κάποιος;».