Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το κύκλωμα απάτης με δήθεν κερδοφόρες επενδύσεις, ενώ συνεχείς είναι οι καταγγελίες από άτομα που πίστεψαν και πείστηκαν να επενδύσουν χρήματα υπό τις οδηγίες μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Τα θύματα περιγράφουν τα όσα έζησαν, τη δομή της οργάνωσης και τις παγίδες που έστηναν οι επικεφαλής της, για να παγιδεύουν όλο και περισσότερους στο πέρασμα του χρόνου. Με εικόνες σε σουίτα στο Καζίνο Λουτρακίου, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να έπειθαν άτομα με οικονομική επιφάνεια να επενδύσουν τα χρήματά τους. Υπόσχονταν σίγουρα κέρδη από τυχερά παιχνίδια, που όπως διαβεβαίωναν είχαν τη δυνατότητα να επηρεάζουν. Η κατάληξη και η αλήθεια όμως ήταν εντελώς διαφορετική από εκείνη που περιέγραφαν.

«Ουδέποτε γνωρίζαμε όλα αυτά που αποκαλύπτονται τις τελευταίες ημέρες και αφορούν την συγκεκριμένη επιχείρηση η οποία εξαγοράστηκε από ξένη εταιρεία από το 2017. Έχουμε ενημερωθεί για τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ωστόσο να σημειωθεί ότι οι κύριοι αυτοί που συστήνονταν ως στελέχη ουδέποτε είχαν κάποια επαγγελματική σύνδεση με την επιχείρηση ούτε όμως και κάποια άλλη σχέση. Τα όσα περιγράφονται ότι συνέβαιναν στις σουίτες του ξενοδοχείου τα ακούμε για πρώτη φορά και ουδέποτε είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας», αναφέρουν πηγές του Club Hotel Casino Loutraki.

Μαρτυρίες

Στην εκπομπή Live News μίλησαν άτομα, που όπως λένε, είδαν τραπεζικούς λογαριασμούς τους να αδειάζουν. Όταν κατάλαβαν, όπως επισημαίνουν, πως είχαν παγιδευτεί, ήταν ήδη πολύ αργά. Ως επικεφαλής φέρεται επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης κέντρων SPA, με στήλες κατά καιρούς στα media. Συνελήφθη και πλέον καλείται να αντικρούσει μία σειρά από στοιχεία σε βάρος του. Μέσω του δικηγόρου του, υποστηρίζει πως έχει στηθεί μία πλεκτάνη σε βάρος του.

Όσοι καταγγέλλουν πως παγιδεύτηκαν, κάνουν λόγο για οικονομική καταστροφή: «Μου είχαν κάνει πλύση εγκεφάλου με τα χρήματα. Εγώ καταστράφηκα, οικογενειάρχης, δύο παιδιά μικρά έχω, κάνω τον αγώνα μου. Ήταν πιεστικός. Μου έλεγε συνέχεια και “χρήματα” και “φέρε χρήματα” και “καλό είναι να επενδύσεις και άλλα χρήματα”». Πολλές φορές το «δόλωμα» ήταν ένα πανάκριβο αυτοκίνητο. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έταζαν στα υποψήφια θύματα, ότι θα μπορούσαν να το αποκτήσουν στο 1/3 της τιμής τους:

«Και για το αυτοκίνητο μου είχαν πει. “Ήταν το σκεπτικό ότι κληρώνουν κάτι Bentley στο Λουτράκι και αν σε ενδιαφέρει” και λέω και καλά “πώς γίνεται;”. Μου λέει “θα δώσεις 120.000, το 1/3 της αξίας που πιάνει το αυτοκίνητο” και τους είπα “δεν με ενδιαφέρει” και μετά από 2-3 ημέρες μου λέει “υπάρχει και ένα Porsche Cayenne, αυτό θα βγει με 80.000″». Με το πέρασμα του χρόνου τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δείχνουν να αποθρασύνονται όλο και περισσότερο, καθώς η ατιμωρησία τους έχει κάνει να πιστέψουν, ότι δεν κινδυνεύουν από τίποτα και από κανέναν.

Διάλογοι «φωτιά»

Δεν ήταν μόνο ο Σπύρος Μαρτίκας και η τότε σύντροφός του που έπεσαν στα δίχτυα της οργάνωσης και έχασαν πάνω από 600.000 ευρώ. Σε μία σειρά από διαλόγους που αποκωδικοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα, καταγράφονται τα βήματα της απάτης.

– Υπαρχηγός: Την Παρασκευή το απόγευμα τι κάνεις;

– Θύμα: Δεν έχω κανονίσει νομίζω κάτι.

– Υπαρχηγός: Θέλεις να πάμε μία Λουτράκι, να σου γνωρίσω εκεί έναν τύπο, που μπορεί να αναλάβει μία δουλειά πολύ μεγάλη;

– Θύμα: Ναι, αμέ.

– Υπαρχηγός: Οκ και θα κάνουμε σοβαρή δουλειά εκεί, με την κατασκευαστική που έχεις.

Αμέσως μετά, τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έρχονται σε συνεννόηση.

– Υπαρχηγός: Έλα να σου πω, Παρασκευή θα πάμε Λουτράκι. Θα πάμε με διαφορετικά αυτοκίνητα, αλλά θα είμαστε μαζί, δηλαδή ο ένας πίσω από τον άλλον.

– Μέλος κυκλώματος: Ναι, ναι.

– Υπαρχηγός: Γιατί εγώ θα πάρω τον άλλον μαζί μου. Κατάλαβες;

– Μέλος κυκλώματος: Τον (…);

– Υπαρχηγός: Ναι. Του το ‘πα σήμερα και μου είπε εντάξει.

Οι επικεφαλής της οργάνωσης ετοιμάζονται, χωρίς το υποψήφιο θύμα να γνωρίζει το παραμικρό.

– Υπαρχηγός: Πρέπει να σου γνωρίσω αυτόν τον… έτσι.

– Μέλος κυκλώματος: Άμα θεωρείς ότι έχει.

– Υπαρχηγός: Έχει 100%.

Τις περισσότερες φορές τα υποψήφια θύματα αναγκάζονταν να δεχθούν την πρόταση για συνεργασία και κάπως έτσι έχαναν τα χρήματά τους.

– Υπαρχηγός: Με πήρε ένας προχθές τηλέφωνο…

– Αρχηγός: Ναι.

– Υπαρχηγός: Είδε το τέτοιο με το Ριχάρδο. Μου λέει “έχω ένα ακίνητο φίλε, έχω κι ένα μασάζ και το πουλάω και αυτό”, λέει, “στο Χαϊδάρι”.

– Αρχηγός: Ναι.

– Υπαρχηγός: Λέω “για να το πουλάς, δεν θα είναι η δουλειά σου”. Μου λέει “ναι, ακριβώς”.

– Αρχηγός: Ναι.

– Υπαρχηγός: Του λέω θες να βρεθούμε αύριο; Μπορούμε μου λέει να βρεθούμε εκεί στο Χαϊδάρι στο μαγαζί, να το δεις και να συζητήσουμε.

– Αρχηγός: Ωραία.

– Υπαρχηγός: Πάμε μαζί να τον δούμε γιατί μου φάνηκε καλός;

– Αρχηγός: Ό,τι θες, πάμε.

– Υπαρχηγός: Έχει και μαγαζί, έχει και ακίνητο που το πουλάει.

– Αρχηγός: Ωραία.

Όσοι είχαν προσπαθήσει να πάρουν πίσω τα χρήματά τους, είχαν αντικρίσει το σκληρό και βίαιο πρόσωπο της οργάνωσης, με επιθέσεις, σκηνοθετημένες ληστείες και απειλές για ακόμα χειρότερες καταστάσεις, σε περίπτωση που συνέχιζαν να ασχολούνται και να γίνονται ενοχλητικοί για τους επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης.

Το προφίλ των κατηγορούμενων

Χλιδάτες διακοπές στη Μύκονο, πρώτο τραπέζι πίστα στα μπουζούκια και από εκεί μπροστά στη ρουλέτα, όπου έταζαν επενδύσεις και φέρεται να ξάφριζαν τα ανυποψίαστα θύματά τους τα μέλη της περιβόητης συμμορία των καζίνο, με «αρχηγό» έναν απότακτο αστυφύλακα της ΕΛ.ΑΣ., «υπαρχηγό» έναν γνωστό επιχειρηματία και τρία ακόμα μέλη, τη σύντροφο του αρχηγού, τον σωματοφύλακα του υπαρχηγού και έναν 46χρονο που είχε τον ρόλο να βρίσκει τα υποψήφια θύματα.

Ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος φέρεται να είναι ένας 53χρονος, πρώην αστυνομικός που αποτάχθηκε από το Σώμα το 2014 για απάτες. O 53χρονος έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν, καθώς έχει κατηγορηθεί για απάτη, πλαστογραφία, εκβίαση και παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου. Λόγω της παραβατικής του συμπεριφοράς αποτάχθηκε από την Ελληνική Αστυνομία το 2014. Ο άνδρας με τα ακριβά γούστα άρχισε τα επόμενα χρόνια να διευρύνει τον κύκλο του και να αποκτά πρόσβαση σε σουίτες των καζίνο.

«Στο καζίνο Λουτρακίου πάω τουλάχιστον 10 χρόνια, μέσα στο 2025 τρεις φορές. Ποτέ τα προηγούμενα χρόνια δεν με προσέγγισε κάποιος. Φέτος πήγαμε κι εκεί με προσέγγισε ο “αρχηγός” και μου συστήθηκε ως υπεύθυνος των εγκαταστάσεων του καζίνο και είπε ότι με γνώριζε από τις προηγούμενες φορές που είχα έρθει. Εγώ δεν τον είχα ξαναδεί», λέει παρ’ ολίγον θύμα της συμμορίας. Ο 53χρονος κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους και μετά άρχισε να τους μιλά για μεγάλες επενδύσεις και προνόμια που θα μπορούσε να τους εξασφαλίσει. «Με ρώτησε με τι ασχολούμαι και πού μένω. Μου είπε, αν θα ήθελα μιας και είμαι τακτικό μέλος, να αποκτούσα κάποια προνόμια από διαμονή στο ξενοδοχείο, μέχρι και να επενδύσω κάποια χρήματα, γιατί το ξενοδοχείο και το καζίνο παρουσίαζε προβλήματα» αναφέρει το παρ’ ολίγον θύμα.

Στο «κόλπο» όπως φαίνεται ήταν και η 44χρονη σύντροφός του, που τον συνόδευε στις συναντήσεις με τα ανυποψίαστα θύματα. «Εγώ στο πρώτο ραντεβού το μόνο που είδα, με το που μπήκα στο δωμάτιο, είναι ότι έφερε αυτή η ξανθιά (σύντροφος αρχηγού) σε μία συσκευασία νάιλον 100.000 και του λέει του (46χρονου) ο (αρχηγός) “πάρτα αυτά Α…”. Ήταν για κάποιον και καλά που τα είχε βάλει για επένδυση και ότι του τα δίνανε πίσω και υποψιάστηκα, ότι εγώ με το που πάω μου εμφανίζουν λεφτά, κάτι παίζεται, ότι πάνε με εντυπωσιάσουν», λέει άλλο παρ’ ολίγον θύμα.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες»

Ο ίδιος ο 53χρονος μιλώντας αποκλειστικά στο MEGA και την εκπομπή Live News, είπε: «Αρνούμαι τις κατηγορίες με όλη τη δύναμη της φωνής μου. Το σπίτι μου βγήκε σε πλειστηριασμό κι αναρωτιέμαι, πόσο απατεώνας είμαι και πόσο παράνομο όφελος έχω προσκομίσει, που δεν μπορώ να σώσω το σπίτι μου και έχω και μισθωμένο αυτοκίνητο. Εγώ είμαι εθισμένος στα τυχερά παιχνίδια, κυρίως στη ρουλέτα, εδώ και 40 χρόνια. Τα δήθεν θύματα, χωρίς βία, πίεση, απειλή ή απάτη, μου έδωσαν τα χρήματά τους να τα παίξω στο καζίνο, προσδοκώντας ένα τοκογλυφικό κέρδος περίπου 60% έως 80% τον μήνα από τα κέρδη μου στα τυχερά παιχνίδια. Γνώριζαν ότι τα χρήματα θα παιχτούν στο καζίνο και ήλπιζαν, ότι θα πάρουν τα κέρδη. Ήθελαν να εκμεταλλευτούν τις δεξιότητές μου στο παιχνίδι και να βγάλουν χρήματα εύκολα και με ρίσκο».

«Το γεγονός ότι τρώγαμε στα πολυτελή εστιατόρια του καζίνο, δεν είναι ποινικώς αξιολογήσιμο. Τη σουίτα, μου την έδινε το ξενοδοχείο ως μπόνους για τους μεγάλους πελάτες με έντονη πρακτική δραστηριότητα. Τα ψεύτικα ρολόγια και οι λίρες ήταν, όχι μέσο απάτης, αλλά η προσπάθειά μου για εντυπωσιασμό, για να δείξω στους ανθρώπους που μου εμπιστεύονταν τα χρήματά τους, ότι ζω πολυτελή ζωή από τα κέρδη από τα τυχερά παιχνίδια. Όταν ο κύριος Μαρτίκας έπαιρνε σε εβδομαδιαία βάση τον τόκο του 20%, όλα ήταν ρόδινα και ανθηρά και εγώ ο “Αλεκάκης” και όχι ο απατεώνας και ο αρχηγός του δήθεν του κυκλώματος. Ο κύριος Μαρτίκας έχει εξοφληθεί από εμένα. Μου έδωσε 35.000 και του έδωσα πίσω 45.000 ευρώ», λέει ο ίδιος.

Καταλήγει δε απαντώντας στις καταγγελίες του γνωστού φαρμακοποιού και πρώην παίκτη τηλεοπτικού ριάλιτι, ότι «τα όσα ισχυρίζεται, είναι αποκυήματα της φαντασίας του, για να φτιάξει το τέλειο άλλοθι για την απώλεια των χρημάτων του, που μας εκβίαζε να του δώσουμε πίσω σε δύο μήνες το ποσό των 3.984.000 ευρώ, ήτοι 500% σε διάστημα 2 μηνών».

Ο «υπαρχηγός»

Από την άλλη, ο φερόμενος ως «υπαρχηγός» ήταν ο άνθρωπος που το κύκλωμα έβαζε μπροστά, για να πείθει επώνυμους και επιχειρηματίες να επενδύσουν. «Ο εντολέας μου ισχυρίζεται, ότι δεν έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ από τους καταγγέλλοντες», σημειώνει μιλώντας στο MEGA ο δικηγόρος του, Δημήτρης Χριστόπουλος, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχουν αποδεικτικά μεταφοράς των χρημάτων, είτε σε αυτόν, είτε μέσω αυτού».

Στον κατηγορούμενο επιχειρηματία άρεσε η καλή ζωή. Το προφίλ του γεμάτο από ταξίδια, μπουζούκια και εστιατόρια, ενώ φαίνεται ότι ήταν και συλλέκτης… φωτογραφιών με πολιτικά πρόσωπα. Φαίνεται πως το είχε σύστημα, καθώς του έδινε κύρος και μπορούσε να διαφημίσει τα τρία ινστιτούτα μασάζ που διατηρεί σε Αθήνα και Πειραιά. Ανέβαζε συχνά φωτογραφίες μέσα από το καζίνο, αλλά και βίντεο που με το ένα χέρι παίζει πόκερ και με το άλλο του κάνουν μασάζ.

Σε εκδήλωση που έγινε πριν δύο μήνες στα γραφεία του «ελληνικού FBI», ο 51χρονος βρήκε την ευκαιρία να «τρυπώσει» στο κέντρο επιχειρήσεων και να ανέβει στο βήμα για να φωτογραφηθεί, παριστάνοντας τον ομιλητή. Οι φωτογραφίες αυτές είναι σε περίοπτη θέση στα προφίλ του, όπως και βίντεο από καλλιστεία που ήταν μέλος επιτροπής.

Ο σωματοφύλακας του «υπαρχηγού»

Ο επιχειρηματίας φαίνεται πως δεν έκανε βήμα χωρίς τον προσωπικό του σωματοφύλακα, τον σκληρό μποξέρ που πόζαρε καθισμένος πάνω σε περιπολικό. Ήθελε κι εκείνος να δείχνει, ότι είναι κοντά στον νόμο και την τάξη, όμως σήμερα κατηγορείται ως βασικό μέλος της συμμορίας. Το lifestyle του έντονα επιδεικτικό. Από φωτογραφίες στο Μαϊάμι και το Λος Άντζελες, μέχρι στα μπουζούκια, κάνοντας μεγάλους λογαριασμούς με σαμπάνιες και λουλούδια, πάντα παρέα με τον «υπαρχηγό».

Εκτός από την χλιδάτη ζωή όμως, ο 34χρονος δηλώνει και βαθιά θρησκευόμενος. Με μότο το «Ορθοδοξία ή Θάνατος», φορά μεγάλο ξύλινο σταυρό και ανεβάζει φωτογραφίες από τις επισκέψεις του στο Άγιον Όρος και την Μονή Εσφιγμένου.

Τα υπόλοιπα μέλη

Τα βασικά μέλη του κυκλώματος φέρεται να είναι πέντε, ωστόσο ελέγχεται η δράση και άλλων προσώπων, η εμπλοκή των οποίων ακόμη δεν είναι ακόμη γνωστή. Ένα από αυτά τα άτομα μίλησε αποκλειστικά στο Live News: «Δεν με έχει καλέσει κανείς, αλλά για να είμαι εγώ στο κατηγορητήριο, σίγουρα κάποια παρεξήγηση έχει γίνει. Δεν υπάρχει πιο καθαρό άτομο από εμένα. Μία, δύο φορές τον χρόνο, θες και τρεις, υπερβολή είναι. Αυτό, δηλαδή, επειδή είμαστε από το ίδιο χωριό, γνωριζόμαστε από παιδιά. Έχουμε κοινούς γνωστούς με τον Β. Όλοι έχουν πέσει από τα σύννεφα, γιατί ο Β. είναι ένα παιδί, που όταν θα βγούμε για ένα ποτό, ας πούμε, θα είναι κουβαρντάς, θα πληρώσει».

«Ο Παντελής (Παντελίδης) γνώριζε τα άτομα που ήταν στη λέσχη»

Καταιγιστικός ήταν ο Σπύρος Μαρτίκας, που έπεσε θύμα του επιχειρηματία «υπαρχηγού» της εγκληματικής οργάνωσης, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι ο συλληφθείς είναι εμπλεκόμενος με τον θάνατο του τραγουδιστή, Παντελή Παντελίδη. Ο Σπύρος Μαρτίκας μιλώντας στην εκπομπή Live News προ ημερών είχε αποκαλύψει, πως ο Παντελής Παντελίδης υπήρξε ένα από τα θύματα της εγκληματικής οργάνωσης, που έταζε επενδύσεις και ανέφερε πως το βράδυ που σκοτώθηκε, έχασε συνολικά 250.000 ευρώ, σε ένα τραπέζι μάλιστα που ήταν στημένο.

Στην εκπομπή μίλησε φίλος του Παντελή Παντελίδη, ο οποίος μάλιστα βρισκόταν μαζί του, στο τραπέζι που έπαιζε χαρτιά το βράδυ που πέθανε. Όπως λέει, το ποσό που έχασε ο φίλος του το μοιραίο βράδυ, δεν ήταν 250.00 ευρώ, όπως είπε ο Σπύρος Μαρτίκας, αλλά περίπου στις 15.000-20.000 ευρώ. «Το ποσό που ακούστηκε από τον Σπύρο Μαρτίκα πως έχασε ο Παντελής Παντελίδης εκείνο το βράδυ, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το πραγματικό ποσό είναι πολύ μικρότερο και ανέρχεται περίπου στις 15.000-20.000 ευρώ. Αποκλείεται να έχασε μεγαλύτερο ποσό».

Συμπλήρωσε δε, ότι «ο τραγουδιστής βρισκόταν εκεί περίπου 4 ώρες. Δεν είδα έναν άνθρωπο αγχωμένο και ιδρωμένο από το ποσό που έχασε, όπως ακούστηκε. Μάλιστα θυμάμαι τον Παντελή να λέει “τα λεφτά που έχασα, ελάτε αύριο στο μαγαζί να τα πετάξετε λουλούδια”. Ο Παντελής έβγαζε περίπου 40.000 ευρώ σε κάθε εμφάνιση του. Δεν είναι λογικό να πανικοβαλλόταν για ένα τέτοιο ποσό. Ο Παντελής γνώριζε και τα 8-10 άτομα που ήταν στη λέσχη. Είχε φιλικές σχέσεις μαζί τους. Τώρα, το εάν το παιχνίδι ήταν στημένο, για να πάρουν από τον Παντελή αυτά τα λεφτά, δεν μπορώ να το γνωρίζω».

«Έτσι στήνουν τα παιχνίδια»

Στην εκπομπή μίλησε και ένας ντίλερ σε παράνομες λέσχες και εξήγησε πώς στήνεται ένα παιχνίδι με χαρτιά. «Από το 2009 είχα ξεκινήσει δούλευα σε παράνομες λέσχες. Πήγαινε από στόμα σε στόμα αυτό και ερχόντουσαν στην αρχή, το ‘09 και το ‘10 που πρωτοξεκίνησε όλο αυτό το νταλαβέρι, συνήθως έρχονταν παίκτες που είχαν λεφτά. Όχι της Β’, Γ’ κατηγορίας. Ήταν αυτοί που είχαν λεφτά πολλά. Υπάρχουν δηλαδή ονόματα που έχω “ντιλάρει” και σε βίλα και σε λέσχες, πιο πολύ σε βίλα, με τραγουδιστή και με μεγαλοεπιχειρηματίες πολύ γνωστούς. Υπάρχουν όμως και παιχνίδια που έχουν στηθεί. Εμείς ήμασταν λίγοι ντίλερ τότε στην Αθήνα και μας έλεγαν ότι υπάρχει ένα παιχνίδι εκεί και πηγαίναμε και μοιράζαμε τα φύλλα. Υπήρχαν μπροστά μας από 8 έως 10-11 παίκτες.

Αυτό το μηχάνημα είναι ένα ρολόι. Είναι μια συγκεκριμένη τράπουλα, που η συγκεκριμένη τράπουλα είναι σε όλες τις παράνομες λέσχες με πόκερ. Δηλαδή η ζωγραφιά από πίσω είναι ίδια απλώς το κάθε φύλλο έχει μία ρωγμή που μπορεί να τη διαβάζει μόνο το κουμπί από το ρολόι. Το κουμπί από το ρολόι έχει μία κάμερα και κάθε φύλλο έχει μία συγκεκριμένη ρωγμή σε κάποιο σημείο. Έχει 52 διαφορετικά χαραγμένα σημεία η κάθε τράπουλα. Την έκοβε ο ντίλερ και την άφηνε.

Μέσα στο κόλπο ήταν σίγουρα δύο παίκτες και ένας από έξω με το ακουστικό, που είχε τον υπολογιστή. Ο ένας παίκτης υποχρεωτικά έπρεπε να κάθεται αριστερά ακριβώς από τον ντίλερ. Με το που έκοβε ο ντίλερ την τράπουλα την άφηνε για ένα με δύο δευτερόλεπτα, να τη διαβάσει η κάμερα και να πει στον άλλον που είναι έξω πού θα πάει το κόλπο. Και μετά τους έστελνε μήνυμα, ότι το κόλπο θα πάει στη θέση 3 και στη θέση 6 θα είναι δεύτερος. Μπορούσε να κερδίσει κάποιος με ένα κόλπο με ανόμοια φύλλα και μικρά και ο άλλος να έχει ας πούμε δύο άσσους και να χάσει. Και έτσι έστηναν το κόλπο με τη τράπουλα».

Σε ερώτηση για το πόσες φορές είχες παρευρεθεί σε παράνομες λέσχες με τον κατηγορούμενο, απάντησε: «Γύρω στις 15 φορές και στο (…) στις αρχές και μετά 4-5 φορές σε βίλες. Δεν ήξερα αν ήταν ο Παντελίδης σε παιχνίδι του (…) εκεί. Δεν το ήξερα αυτό. Αλλά δεν έπεσα και από τα σύννεφα όταν άκουσα το όνομα του». Σε ερώτηση για το εάν και τα 15 παιχνίδια ήταν στημένα, είπε: «Όχι και τα 15, αλλά τα 2-3 ήταν, γιατί ήξερα ποιον είχα αριστερά μου και μου είχαν πει να αφήνω την τράπουλα κάτω για 2-3 δευτερόλεπτα να “διαβάσει” την τράπουλα. Δεν “τρώγανε” έναν παίκτη. Ήταν να “φάνε” δύο, τρεις παίκτες. Δηλαδή στο κόλπο όταν καθόντουσαν 8-9 παίκτες, οι δύο ήταν στο κόλπο. Οι υπόλοιποι ήταν για “φάγωμα”».