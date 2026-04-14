Τουλάχιστον 11 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του θύλακα, όπου εξακολουθεί να ισχύει μια εύθραυστη εκεχειρία.

Στην Πόλη της Γάζας, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ισραηλινό πλήγμα έπληξε όχημα της αστυνομίας, όπως ανακοίνωσε το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Εσωτερικών. Μεταξύ των νεκρών είναι ο τρίχρονος Γιαχία αλ Μάλαχι και ένας αστυνομικός. Εννέα περαστικοί τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στο βόρειο τμήμα της Γάζας, κοντά στην Τζαμπάλια, ο 14χρονος Άνταμ Άχμεντ Χαλάα σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά, όπως ανέφεραν οι υγειονομικές αρχές και η οικογένειά του.

Λίγες ώρες αργότερα, αξιωματούχοι των υγειονομικών υπηρεσιών ανακοίνωσαν πως πέντε ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν ύστερα από ισραηλινό πλήγμα στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Σάτι, στο δυτικό τμήμα της Πόλης της Γάζας.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού επιβεβαίωσε το πλήγμα, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν μαχητές της Χαμάς.

Στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, συγγενείς συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τα θύματα. Κρατώντας τη σορό του μικρού γιου του, ο Μούχλις αλ Μάλαχι περιέγραψε πως επέστρεφαν από γάμο συγγενικού προσώπου όταν το ισραηλινό αεροσκάφος έπληξε το όχημα της αστυνομίας. «Ποιο ήταν το έγκλημά του; Θα έπρεπε να φοράει κοστούμι σήμερα (…) αλλά είναι τυλιγμένος με ένα αιματοβαμμένο σάβανο», είπε συγκινημένος ο ξάδερφος του παιδιού, Χάντερ αλ Μάλαχι.

Παράλληλα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν έναν ένοπλο που είχε πλησιάσει στρατιώτες στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Από τις 10 Οκτωβρίου 2025, όταν τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, περισσότεροι από 750 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, ενώ πέντε Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους στο ίδιο διάστημα. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνίας.