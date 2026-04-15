Σε πλήρη εφαρμογή μπαίνει από το υπουργείο Ανάπτυξης το σχέδιο ενισχύσεων που αφορά σημαντικούς πυλώνες δραστηριοτήτων με στόχο νέα αλλά και υφιστάμενα επενδυτικά σχέδια.

Σύμφωνα με αποφάσεις του υπουργείου που υπέγραψε ο υπουργός ΑνάπτυξηςΤάκης Θεοδωρικάκος, το πακέτο παρεμβάσεων που υπερβαίνει συνολικά τα 540 εκατ. ευρώ επιχειρεί να στηρίξει περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια μέσω άμεσων ενισχύσεων ή και φορολογικών απαλλαγών.

Η βασική πρόσκληση χρηματοδότησης ύψους 92 εκατ. ευρώ εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Το σύνολο των πόρων κατευθύνεται στον Αξονα 4.4 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων» και αποσκοπεί τόσο στην ολοκλήρωση υφιστάμενων επενδύσεων όσο και στην ενεργοποίηση νέων κύκλων χρηματοδότησης. Η συγκεκριμένη παρέμβαση καλύπτει πρόσθετες δαπάνες για έργα που είχαν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα 2021-2025, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αφορά επενδύσεις στην καινοτομία, ψηφιακό μετασχηματισμό, μεγάλες επενδύσεις και εξωστρέφεια, με τις υποβολές των αιτήσεων ένταξης να είναι έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2030.

Αναφορικά με τα τρία ειδικά καθεστώτα, το πρώτο καθεστώς «Μεγάλες Επενδύσεις – Κύκλος Β’» αφορά επενδυτικά σχέδια μεγάλης κλίμακας και προβλέπει συνολικά 75 εκατ. ευρώ σε φορολογικές απαλλαγές και 75 εκατ. ευρώ σε άμεσες ενισχύσεις, όπως επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αφορά κυρίως επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004, 3908/2011 και 4887/2022, τα οποία εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο σε φυσικό όσο και σε οικονομικό αντικείμενο.

Το δεύτερο καθεστώς «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», ύψους 150 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής και των logistics. Το τρίτο καθεστώς, επίσης 150 εκατ. ευρώ, «Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης» εστιάζει στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, παρέχοντας κίνητρα για επενδύσεις σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές με κατανομή ενισχύσεων (75 εκατ. ευρώ σε φορολογικές απαλλαγές και 75 εκατ. ευρώ σε άμεσες ενισχύσεις).

Παράλληλα αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για το καθεστώς των Μεγάλων Επενδύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Σύμφωνα με αυτά, εντάσσονται συνολικά 13 επιχειρήσεις απ’ όλη την επικράτεια, συνολικού προϋπολογισμού 320 εκατ. ευρώ, και δημιουργούνται 700 νέες θέσεις απασχόλησης.