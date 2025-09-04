Δραματικές αποκαλύψεις για την υπόθεση του θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα, έκαναν το Live News και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Το πόρισμα δείχνει πως ο θάνατος του παιδιού προήλθε από δολοφονία και συγκεκριμένα από ασφυκτικό θάνατο, ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ»,

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο παθολογοανατόμος Άκης Ανεστάκης χωρίζει σε δύο καίρια σημεία τα λάθη στο πόρισμα του Ανδρέα Γκότση και των υπόλοιπων παθολογοανατόμων.

Όπως λέει, δεν υπάρχει εγκολεασμός εντέρου αλλά σήψη εντέρου. Το δεύτερο και το πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η αναφορά των υπολοίπων παθολογοανατόμων για υποξία προ ωρών δεν ισχύει καθώς όλα φαίνεται να έγιναν κοντά στον χρόνο θανάτου του παιδιού, σύμφωνα με τον ο κ. Ανεστάκη.

Κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών σήμερα στον Κορυδαλλό

Παράλληλα, σήμερα γύρω στις 11 το πρωί κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών βρέθηκε στον Κορυδαλλό για να μιλήσουν με την Ειρήνη Μουρτζούκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη μίλησε με τους αστυνομικούς αλλά δεν αναφέρθηκε καθόλου στον Παναγιωτάκη παρά το γεγονός πως οι άνδρες του Ανθρωποκτονιών την επισκέφτηκαν για αυτόν ακριβώς τον λόγο.

Σημειώνεται ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία έχει ήδη ομολογήσει τις δολοφονίες τεσσάρων βρεφών —δύο δικά της, ενός βρέφους φίλης της και της αδερφής της—, δηλώνει μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού ότι «Δεν σκότωσα εγώ τον Παναγιωτάκη».

Εκφράζοντας τον πόνο της για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη, είπε χαρακτηριστικά: «Θέλω τον Παναγιωτάκη πίσω, κατάλαβες; Θα γυρίσω γη και ουρανό γι’ αυτό το παιδί. Μέχρι τώρα έτρεξα μόνο γι’ αυτόν, και θα συνεχίσω να το κάνω». Τόνισε επίσης ότι θα μοιραστεί την αλήθεια μόνο με τη Φωτεινή (σ.σ. τη γιαγιά του παιδιού), αναφέροντας πως «Μόνο στη Φωτεινή θα πω τι έγινε. Γι’ αυτό το παιδί θα γυρίσω τον κόσμο ανάποδα. Πόνεσα για αυτό το παιδί, μόνο η Φωτεινή με καταλαβαίνει. Μόνο στη Φωτεινή μπορώ να πω ποιος σκότωσε το παιδί».