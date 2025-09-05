Ο πρώην υπουργός και πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, που ακούγεται να συνομιλεί με τον κατηγορούμενο, σε φιλικό και οικείο ύφος και να τον διαβεβαιώνει ότι μετέφερε το αίτημα του στο Λευκό Οίκο, για το πρόσωπο που θα καταλάβει το θώκο του μητροπολίτη, έκανε στροφή 180 μοιρών και ισχυρίζεται πως έκανε πλάκα στον συνομιλητή του.

Χωρίς παρερμηνείες

Ο διάλογος ωστόσο του πρώην υπουργού με τον εμπλεκόμενο στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, δεν αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνείας.

Κατηγορούμενος: Εδώ τώρα πρέπει να πιέσεις να κάτσει ο δικός μας Μητροπολίτης Χανίων, μετά είναι άλλα τα θέματα θα σου πω… Και άλλα τα πράγματα.

Πάνος Καμμένος: Πού να πιέσω όμως; Σε ποιον;

Κατηγορούμενος: Στην αμερικάνικη βάση, αφού η αμερικάνικη βάση κάνει κουμάντο γιατί…

Πάνος Καμμένος: Εκεί τους το δώσαμε, τελείωσε.

Πάντως, ο Πάνος Καμμένος προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, είπε ότι έλεγε ψέματα.

Μου τηλεφωνούν 50ο κάθε μέρα

«Μου τηλεφωνούν 500 άνθρωποι την ημέρα. Πώς να πάρω στα σοβαρά κάποιον, που πιστεύει ότι μπορεί να μεσολαβήσει ο Τραμπ για να γίνει μητροπολίτης ένας αρχιμανδρίτης. Αυτά είναι γελοιότητες. Πλάκα του έκανα προφανώς! Δεν θυμάμαι, αν υπάρχουν και άλλες συνομιλίες μου. Γιατί άραγε διαρρέουν επιλεκτικά από μια δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, μόνο δικούς μου διαλόγους; Επιχειρούν δολοφονία του χαρακτήρα μου. Φοβούνται μήπως επιστρέψω».

Ο συνομιλητής του Πάνου Καμμένου μάλιστα του ζητάει να μιλήσει με τον αρχιμανδρίτη που φέρεται να προωθεί για τη θέση του Μητροπολίτη, με τον πρώην υπουργό, να μην είναι αρνητικός στο αίτημα.

Κατηγορούμενος: Τώρα πάω να σε πάρουμε τηλέφωνο να πείτε μία καλησπέρα και να του πεις αυτά. Να πείτε μία καλησπέρα.

Πάνος Καμμένος: Πάρε με όχι τώρα, πάρε με το πρωί, γιατί εγώ τέτοια ώρα αρχίζω και μιλάω με έξω.

Από την πλευρά του, ο ιερέας, τονίζει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην ποινική υπόθεση.

«Εγώ βρίσκομαι στα Χανιά τα δύο τελευταία χρόνια, δεκαεπτά χρόνια περίπου βρισκόμουν στο Ηράκλειο και διακονούσα εκεί την εκκλησία. Όλα αυτά που σχετίζονται με τη δικογραφία διαδραματίζονται σε παλιότερο χρόνο».

Γνωστοί από την ενορία

Επιπλέον, επισημαίνει ότι τον εμπλεκόμενο στην υπόθεση, τον γνώριζε από την ενορία του ενώ δίνει και τη δική του εξήγηση για τα ιερά λείψανα του Αγίου Λαζάρου.

«Μου έκανε μία δωρεά, τρόφιμα τον ευχαρίστησα δημόσια και μετά μου ζήτησε να τελέσω έναν αγιασμό στο χώρο του, όπου ήταν ένα εκκλησάκι του Αγίου Λαζάρου. Σε αυτό το εκκλησάκι του είπα ότι έχω τεμάχιο λειψάνου του Αγίου Λαζάρου να φέρω για προσκύνηση το λείψανο είναι μέσα στην εικόνα».

Η ώρα της απολογίας για την μαφία της Κρήτης

Δεκαεπτά άτομα που κατηγορούνται για τη συμμετοχή τους στο κύκλωμα της Κρήτης, σήμερα απολογούνται στα δικαστήρια Χανίων.

Εξι προφυλακίστηκαν

Χθες δέκα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και έξι προφυλακίστηκαν.

Η πλειοψηφία των κατηγορούμενων φέρονται να αρνούνται την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης.

Μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερη ημέρας των απολογιών των κατηγορουμένων, ανακριτές και εισαγγελείς, θα αποφασίσουν την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των 17 κατηγορουμένων.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν τα δύο αδέρφια που φέρονται ως εγκέφαλοι του κυκλώματος. Η προφυλάκιση τους αφορά σε κατηγορίες που σχετίζονται με τη δεύτερη δικογραφία, η οποία ήδη άνοιξε και ενεργοποιήθηκε σήμερα.