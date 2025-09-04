Η Χαμάς επανέφερε στο προσκήνιο τη διάθεσή της για μια συνολική συμφωνία που θα οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, δηλώνει ότι είναι πρόθυμη να απελευθερώσει όλους τους ισραηλινούς ομήρους, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων από τα ισραηλινά σωφρονιστικά ιδρύματα.

Η ανακοίνωση αυτή πραγματοποιήθηκε μετά την παρέμβαση του αμερικανού προέδρου, που ζήτησε να αφεθούν ελεύθεροι περίπου 20 όμηροι, οι οποίοι εκτιμάται ότι παραμένουν ζωντανοί στη Γάζα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αντέδρασε άμεσα, απορρίπτοντας τη θέση της Χαμάς. Όπως δήλωσε, «δυστυχώς πρόκειται για ακόμη ένα παραμύθι της Χαμάς που δεν περιέχει τίποτε νέο».

Οι όροι του Ισραήλ και οι προϋποθέσεις λήξης του πολέμου

Σύμφωνα με την ισραηλινή κυβέρνηση, ο πόλεμος στη Γάζα θα λήξει μόνον εάν πραγματοποιηθούν συγκεκριμένοι όροι: η απελευθέρωση όλων των ομήρων, ο αφοπλισμός της Χαμάς, η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, η απόκτηση πλήρους ελέγχου ασφαλείας από το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, και η ανάθεση της διακυβέρνησης σε μια «εναλλακτική» πολιτική διοίκηση, που δεν θα προέρχεται από τη Χαμάς ή την Παλαιστινιακή Αρχή.

Τον Αύγουστο, η Χαμάς είχε ταχθεί υπέρ κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες, προτείνοντας την επιστροφή 10 ζωντανών ομήρων και την παράδοση σορών θυμάτων, σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων. Πηγή των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών επιβεβαιώνει ότι η πρόταση προέβλεπε αναστολή των ισραηλινών επιχειρήσεων για 60 ημέρες και εκκίνηση διαπραγματεύσεων για την οριστική λήξη της σύγκρουσης, η οποία διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια.

Αμέσως μετά, ο κ. Νετανιάχου διαβεβαίωνε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να ξεκινήσει «αμέσως» διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση «όλων» των ομήρων, με τους όρους όμως που εκείνο θέτει.

Η κλιμάκωση του πολέμου και το ανθρώπινο κόστος

Η ένοπλη επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, η οποία αποτέλεσε το έναυσμα της σύγκρουσης, στοίχισε τη ζωή σε 1.219 ανθρώπους στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχους, σύμφωνα με στοιχεία του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένα σε επίσημες πηγές. Από τους 251 που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 47 παραμένουν στη Γάζα και 25 έχουν ήδη αναγνωριστεί ως νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Οι ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις ως αντίποινα προκάλεσαν – σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που επικαλείται και ο ΟΗΕ – τουλάχιστον 63.746 θύματα στη Λωρίδα της Γάζας, με την πλειονότητα να είναι άμαχοι.