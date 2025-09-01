Σε κλίμα έντασης και καταστροφής συνεχίζονται οι συγκρούσεις στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες τον θάνατο του εκπροσώπου του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, Αμπού Ομπάιντα. Η επιβεβαίωση προήλθε από τον ίδιο τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, ο οποίος μέσω ανάρτησής του στο X χαρακτήρισε τον Ομπάιντα ως «τρομοκράτη εκπρόσωπο της Χαμάς» και πρόσθεσε πως «εξαλείφθηκε στη Γάζα».

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις του Ισραήλ εντείνονται, με βομβαρδισμούς να πλήττουν διάφορες συνοικίες του παραθαλάσσιου θύλακα και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους να ζουν υπό ασφυκτικές συνθήκες. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο ΟΗΕ προειδοποιούν για ανθρωπιστική κρίση και κίνδυνο λιμού, καθώς ο πληθυσμός της Γάζας παραμένει αντιμέτωπος με σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό και ιατρική φροντίδα.

Βαρύ πλήγμα στην ηγεσία της Χαμάς

Η απώλεια του Αμπού Ομπάιντα αποτελεί για το Ισραήλ ένα ακόμα επίτευγμα στην προσπάθεια αποδυνάμωσης της Χαμάς. Ο Ομπάιντα, κατά κόσμον Χουντχάιφα αλ Καχλούτ, υπήρξε εμβληματική μορφή της οργάνωσης και από το 2002 εκπροσωπούσε τον στρατιωτικό της βραχίονα, τις Ταξιαρχίες Ιζεντίν αλ Κασάμ. Ήταν, μάλιστα, ένας από τους υπευθύνους που δημοσιοποίησαν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, με την οποία ξεκίνησε η τελευταία φάση της σύγκρουσης.

Η Χαμάς, πάντως, δεν έχει ακόμα σχολιάσει επίσημα την πληροφορία περί θανάτου του. Ο επικεφαλής του ισραηλινού Γενικού Επιτελείου, Εγιάλ Ζαμίρ, τόνισε πως «δεν έχουμε τελειώσει, οι περισσότεροι ηγέτες της Χαμάς βρίσκονται στο εξωτερικό, αλλά θα φτάσουμε και σε σ’ αυτούς».

Εντεινόμενες επιχειρήσεις και ανθρωπιστική τραγωδία

Τα νυχτερινά χτυπήματα που πραγματοποίησε το Ισραήλ το Σάββατο προς Κυριακή άφησαν πίσω τους δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Πολιτική Προστασία. Συνολικά, καταμετρήθηκαν τουλάχιστον 63 θάνατοι σε μία μόνο ημέρα, με 24 εξ αυτών κοντά σε κέντρα διανομής τροφίμων.

Οι μαρτυρίες των κατοίκων αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής. «Πλέον φοβόμαστε τη νύχτα, φοβόμαστε να κοιμηθούμε στις σκηνές μας», αναφέρει η Ιμάν Ρατζάμπ, που διαμένει σε καταυλισμό εκτοπισμένων. Ο Ασράφ Αμπού Άμσα προσθέτει: «Φρίκη, φόβος και καταστροφή. Πήραν φωτιά όλες οι σκηνές, μόνο ο Θεός μας προστάτευσε από τη φωτιά».

Στο νοσοκομείο Σίφα της πόλης της Γάζας, συγγενείς θρηνούσαν μπροστά στα πτώματα αγαπημένων τους, την ώρα που ο πόλεμος συμπληρώνει σχεδόν δύο χρόνια και έχει οδηγήσει στη μαζική μετακίνηση του πληθυσμού, με τον ΟΗΕ να εκτιμά πως όσοι παρέμειναν στη Γάζα έχουν αναγκαστεί να εκτοπιστούν ξανά και ξανά.

Ανησυχίες για νέα μεγάλη επιχείρηση με σκοπό την κατάληψη της Γάζας

Οι ισραηλινές δυνάμεις φαίνεται να ετοιμάζουν νέα μεγάλη επιχείρηση για πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας, με στόχο την εξάρθρωση της Χαμάς στη συγκεκριμένη περιοχή. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός Νετανιάχου και οι κυβερνητικοί εταίροι του δηλώνουν ότι προτεραιότητά τους είναι η εκρίζωση της Χαμάς και η απελευθέρωση των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Παράλληλα, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού προειδοποιεί για τους κινδύνους της νέας μαζικής εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων, ενώ ήδη χιλιάδες έχουν αφήσει τα σπίτια τους. Ο ΟΗΕ αναφέρει ότι ο πληθυσμός της ευρύτερης περιοχής της πόλης της Γάζας ανερχόταν σε περίπου ένα εκατομμύριο άτομα, με μεγάλο μέρος να έχει πλέον εκτοπιστεί.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από τη συνεχιζόμενη πολιορκία, με τον ΟΗΕ να έχει κηρύξει τμήματα της Γάζας σε κατάσταση λιμού — κάτι που απορρίπτει η ισραηλινή κυβέρνηση.

Κλιμάκωση των απωλειών και επισφαλείς προοπτικές

Η βία στη Λωρίδα της Γάζας έχει κοστίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας που ελέγχει η Χαμάς, από την έναρξη των εχθροπραξιών έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 63.459 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι. Την ίδια ώρα, ο επίσημος απολογισμός για την ισραηλινή πλευρά (κατά την έφοδο της 7ης Οκτωβρίου 2023) ανέρχεται στους 1.219 νεκρούς, στη μεγάλη πλειονότητα αμάχους, ενώ παραμένουν αγνοούμενοι δεκάδες όμηροι στη Γάζα.

Η αδυναμία ανεξάρτητης επαλήθευσης στοιχείων επιτείνει τη σύγχυση για τα πραγματικά μεγέθη των απωλειών και των καταστροφών, δεδομένου των περιορισμών πρόσβασης των μέσων ενημέρωσης και των δυσχερειών επιτόπιας διερεύνησης.

Την ίδια στιγμή, οι διεθνείς εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός και επίλυση της κρίσης παραμένουν χωρίς απήχηση, ενώ οι κάτοικοι της Γάζας εξακολουθούν να ζουν υπό το φάσμα της ανθρωπιστικής καταστροφής και της διαρκούς απειλής για τη ζωή τους.