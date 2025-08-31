Ο διαβόητος εκπρόσωπος του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας φέρεται να ήταν ο στόχος ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής το Σάββατο, τα αποτελέσματα της οποίας δεν ήταν αμέσως σαφή.

Οι IDF και η Σιν Μπετ ανακοίνωσαν το Σάββατο το βράδυ ότι πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή εναντίον ενός ανώτερου στελέχους της Χαμάς στην περιοχή της πόλης της Γάζας, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Αν και η ανακοίνωση δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του άνδρα που ήταν ο στόχος της επιδρομής, πολλά εβραϊκά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι επρόκειτο για τον μακροπρόθεσμο εκπρόσωπο της Χαμάς, γνωστού με το ψευδώνυμο Αμπού Ομπέιντα.

Ο Αμπού Ομπέιντα εμφανίζεται πάντα με μάσκα στις δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης και θεωρείται ένα είδος συμβόλου στη Λωρίδα της Γάζας και αλλού στον αραβικό κόσμο. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολέμου, ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε μια εκτίμηση για το πώς μοιάζει το πρόσωπό του.

Αν και η τύχη του δεν έγινε αμέσως γνωστή, ανώνυμες ισραηλινές πηγές ασφαλείας που επικαλέστηκαν τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης εξέφρασαν συγκρατημένο αισιοδοξία για το αποτέλεσμα της επίθεσης.

Israel targeted #Hamas’ armed wing spokesperson Abu Ubeida in a joint operation carried out by the military and the Shin Bet domestic intelligence service, Prime Minister #BenjaminNetanyahu says.https://t.co/W7DCbiwRYo pic.twitter.com/99w52nbu5S — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 31, 2025

Την Κυριακή το πρωί, το κανάλι Al-Arabiya επικαλέστηκε μια παλαιστινιακή πηγή που ανέφερε ότι είχε σκοτωθεί, μαζί με όλους τους άλλους ανθρώπους που βρίσκονταν στο διαμέρισμα εκείνη τη στιγμή.

Η πηγή ανέφερε ότι ανώτερα στελέχη της Χαμάς και μέλη της οικογένειάς του επιβεβαίωσαν τον θάνατό του μετά από εξέταση της σορού.

Η Χαμάς απέρριψε αμέσως τις αναφορές για τον θάνατο του Αμπού Ομπέιντα και δημοσίευσε μια δήλωση προειδοποιώντας ότι οι φήμες ήταν απλώς μια προσπάθεια «ψυχολογικού πολέμου», σύμφωνα με το ιορδανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Roya News.

Πηγή: Times of Israel