Βίντεο που μεταξύ άλλων δείχνει πλάνα από μία συνάντηση όλων των ηγετών της μαζί γύρω από ένα τραπέζι, δημοσίευσε η Χαμάς.
Θα μπορούσε να εικάσει κάποιος πως η συνάντηση μπορεί να ήταν μέρος του σχεδιασμού τής επίθεσης κατά του Ισραήλ που έγινε στις 7 Οκτωβρίου του 2023.
Ολοι νεκροί
Ολοι τους πάντως σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα.
Το βίντεο, διάρκειας περίπου 3 λεπτών, αρχίζει με τον πρώην επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της οργάνωσης Μοχάμεντ Ντέιφ, ο οποίος σκοτώθηκε από ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα τον Ιούλιο του 2024, να μιλάει για τον αγώνα εναντίον των «τυράννων» του Ισραήλ, ενώ ακούγεται πένθιμη μουσική.
Η πένθιμη μουσική ακούγεται σε όλο το βίντεο με στιγμιότυπα στα οποία φαίνονται ρουκέτες να χτυπούν το Ισραήλ αλλά και από την εισβολή της 7ης Οκτωβρίου.
Σε ένα από τα στιγμιότυπα καταγράφεται μια συνάντηση των ηγετικών στελεχών της Χαμάς, μεταξύ των οποίων ο πρώην ηγέτης της Ισμαήλ Χανίγια που σκοτώθηκε στην Τεχεράνη τον Ιούλιο του 2024 από ισραηλινό χτύπημα, ο πρώην επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος σκοτώθηκε στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2024 από ισραηλινά πυρά, και ο υποδιοικητής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, Μαρουάν Ίσα, που σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση τον Μάρτιο του 2024.