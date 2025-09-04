Ειδικοί στον τομέα της Υγείας στις ΗΠΑ προειδοποιούν για μια θανατηφόρα παρασιτική λοίμωξη που μεταδίδεται από τα λεγόμενα kissing bugs, τα οποία έχουν πλέον εντοπιστεί σε 32 πολιτείες σε ολόκληρη τη χώρα.

Τουλάχιστον οκτώ Αμερικανοί έχουν προσβληθεί από τη νόσο του Chagas μέσω μετάδοσης, γεγονός που οδήγησε τους επιστήμονες να παροτρύνουν το CDC και τον ΠΟΥ να κηρύξουν επίσημα την απειλητική για τη ζωή ενδημική ασθένεια στις ΗΠΑ.

«Πρόκειται για μια ασθένεια που έχει παραμεληθεί και επηρεάζει τους Λατινοαμερικανούς εδώ και πολλές δεκαετίες», δήλωσε ο Norman Beatty, ειδικός στη νόσος Chagas και επιδημιολόγος, συγγραφέας της μελέτης, στην εφημερίδα Los Angeles Times. «Αλλά υπάρχει και εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Τι είναι τα kissing bugs

Είναι μικρά, μαύρα και καφέ έντομα που ονομάζονται triatomines και τρέφονται με το αίμα ανθρώπων, κατοικίδιων και άγριων ζώων, σύμφωνα με το πρόγραμμα Kissing Bugs του Texas A&M.

Τα παράσιτα αυτά πήραν το όνομά τους επειδή τσιμπάνε τους ανθρώπους στο πρόσωπο, ειδικά γύρω από το στόμα και τα μάτια.

Τα kissing bugs είναι κοινά σε 21 χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Μεξικού και τμημάτων της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, όπου θεωρούνται ενδημικά, που σημαίνει ότι είναι πάντα παρόντα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εντοπιστεί 11 διαφορετικά είδη, με το Τέξας, το Νέο Μεξικό και την Αριζόνα να καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό παρατηρήσεων και την μεγαλύτερη ποικιλία ειδών.

Τι είναι η νόσος Chagas

Είναι μια θανατηφόρα λοίμωξη που προκαλείται από ένα παράσιτο που ονομάζεται Trypanosoma cruzi, το οποίο ζει στα έντερα περίπου του 55% των κοριών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα παράσιτα συνήθως μολύνουν τους ανθρώπους μέσω των περιττωμάτων που αφήνουν κοντά στο σημείο του δαγκώματος, αλλά μπορούν επίσης να μεταδοθούν μέσω δωρεών οργάνων, μεταγγίσεων αίματος ή από τις μητέρες που το μεταδίδουν στα μωρά τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτιμάται ότι περισσότερα από 7 εκατομμύρια άτομα είναι φορείς του παράσιτου, προκαλώντας πάνω από 10.000 θανάτους κάθε χρόνο.

Στις ΗΠΑ, η American Heart Association εκτιμά ότι περίπου 300.000 άτομα πάσχουν από τη νόσο Chagas. Ενώ οι περισσότερες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί στο Νότο, αυτά τα παράσιτα εξαπλώνονται σταθερά προς το Βορρά.

Ποια είναι τα συμπτώματα της νόσου Chagas

Η νόσος Chagas εξελίσσεται σε δύο στάδια. Το πρώτο, που ονομάζεται οξεία φάση, εμφανίζεται λίγες εβδομάδες ή μήνες μετά τη μόλυνση. Σύμφωνα με το CDC, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν παρουσιάζουν συμπτώματα.

Εάν εμφανιστούν όμως μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, κόπωση, πόνους στο σώμα, πονοκέφαλο, εξάνθημα, απώλεια όρεξης, διάρροια, έμετο και πρήξιμο των βλεφάρων.

Ο πραγματικός κίνδυνος έρχεται αργότερα, στη χρόνια φάση, η οποία μπορεί να διαρκέσει χρόνια ή ακόμα και μια ολόκληρη ζωή. Και πάλι, οι περισσότεροι παραμένουν χωρίς συμπτώματα, αλλά ορισμένοι αναπτύσσουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Μία έως τρεις δεκαετίες μετά τη μόλυνση, έως και το ένα τρίτο των ατόμων πάσχει από καρδιακά προβλήματα, ενώ περίπου 1 στα 10 αντιμετωπίζει πεπτικά προβλήματα, όπως διόγκωση του οισοφάγου ή του παχέος εντέρου.

Με την πάροδο του χρόνου, η βλάβη στο νευρικό σύστημα, την καρδιά και το έντερο μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές που απειλούν τη ζωή, όπως αρρυθμίες, καρδιακή ανεπάρκεια και ακόμη και αιφνίδιο θάνατο.

Πηγή: New York Post