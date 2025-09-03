Σε νέα προκλητική δήλωση προέβη ο Ομέρ Τσελίκ, εκπρόσωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, προειδοποιώντας για τη σημασία της στρατιωτικής ισχύος της Τουρκίας ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Εγγυάται την ειρήνη

Ο ίδιος μάλιστα επισήμανε ότι η δύναμη της χώρας εγγυάται την ειρήνη, ωστόσο προειδοποίησε ότι κανείς δεν πρέπει να επιχειρεί «λανθασμένες ενέργειες» στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο ή σε άλλες περιοχές.

«Η ισχύς της Τουρκίας δεν αποτελεί απειλή για κανέναν. Η ισχύς της Τουρκίας είναι η εγγύηση της ειρήνης. Αλλά κανείς δεν πρέπει να επιδιώκει ”λανθασμένες ενέργειες” στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο ή οπουδήποτε αλλού», δήλωσε ο Τσελίκ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Anadolu.

Διαπραγματεύσεις

Παράλληλα, υπογράμμισε πως οι διαφορές οφείλουν να επιλύονται μέσω διαπραγματεύσεων και διπλωματίας, αποφεύγοντας την αφήγηση των ζητημάτων στο πεδίο της αντιπαράθεσης.

«Η ασφάλεια όλων είναι η ασφάλειά μας, η ευημερία όλων είναι η ευημερία μας», τόνισε ακόμη, ενώ διαμήνυσε ότι σε μια εποχή έντονης ανησυχίας και ενεργοποίησης διαφόρων γραμμών ρήξης παγκοσμίως, δεν υπάρχει χώρος για πρόσθετο άγχος ή ενίσχυση των εντάσεων.