Χθες βράδυ, 2 Σεπτεμβρίου 2025, μια 15χρονη χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε πλατεία της Αγίας Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος υπάλληλος καταστήματος μίνι μάρκετ είχε πουλήσει στην ανήλικη αλκοόλ και τσιγάρα. Μαζί με δύο φίλες της, η 15χρονη μεθυσμένη χρειάστηκε νοσηλεία, ενώ η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του υπαλλήλου και της μητέρας της για παραμέληση εποπτείας.

Το κορίτσι είναι καλά στην υγεία του και αναμένεται να λάβει σύντομα εξιτήριο.