Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μία 16χρονη, αφού έχασε τις αισθήσεις της ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε διαμέρισμα, στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η ανήλικη διαμένει στο συγκεκριμένο σπίτι μαζί με μία συνομήλική της και τις μητέρες τους. Τα δύο κορίτσια, χωρίς να το γνωρίζουν οι μητέρες τους, κατανάλωσαν μία φιάλη βότκα, με αποτέλεσμα η μία εξ αυτών να χάσει τις αισθήσεις της και να χρειαστεί μεταφορά σε νοσοκομείο για τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες. Η 16χρονη αποχώρησε αφού έλαβε την απαραίτητη φροντίδα.

Αστυνομική παρέμβαση και συλλήψεις

Για το συμβάν ενημερώθηκαν άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των δύο μητέρων, ηλικίας 46 και 42 ετών, βουλγαρικής καταγωγής. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερες κατόπιν προφορικής εντολής του εισαγγελέα.

