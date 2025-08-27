Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές στη Σάμο, μετά από περιστατικό πώλησης αλκοόλ σε ανήλικο 14 ετών.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το παιδί το οποίο κατανάλωσε οινοπνευματώδη ποτά, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε κατάσταση βαριάς μέθης.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, όταν στελέχη του Λιμεναρχείου ενημερώθηκαν για την κατανάλωση αλκοόλ από τον ανήλικο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου.

Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ηλικίας 54 και 58 ετών, οι οποίοι φέρονται να προμήθευσαν τον ανήλικο με οινοπνευματώδη ποτά. Ο πρώτος, ιδιοκτήτης κάβας, πούλησε μία φιάλη οίνου, ενώ ο δεύτερος, ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ, προμήθευσε στο παιδί μπύρα.

Οι συλληφθέντες πέρασαν απο την διαδικασία του αυτοφώρου, όπου τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με αναστολή.