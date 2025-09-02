Νέες αποκαλύψεις για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη φέρνει στο φως το Live News. Στην εκπομπή μιλά ο άνθρωπος που κάλεσε πρώτος το ΕΚΑΒ και την Τροχαία, προκειμένου να ενημερώσει για το σοκαριστικό θέαμα που αντίκρισε στον δρόμο όπου σημειώθηκε το τροχαίο στη Θέρμη.

Περνούσατε τυχαία από το σημείο;

Όχι, περνάω καθημερινά την ίδια ώρα. Πηγαίνω στην εργασία μου.

Και είδατε το συμβάν;

Ναι. Έφτασα εκεί περίπου 20 δευτερόλεπτα μετά το ατύχημα, γιατί είδα καπνούς από μακριά.

Τι είδατε ακριβώς;

Το μόνο που μπόρεσα να δω ήταν η Porsche, χτυπημένη σε μια κολώνα, με ανοιγμένους αερόσακους. Κατάλαβα ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί.

Η περιγραφή του είναι συγκλονιστική. Βρέθηκε στο σημείο δευτερόλεπτα μετά το τροχαίο με την Porsche, που λίγο έλειψε να στοιχίσει τη ζωή δύο νέων ανθρώπων: ενός 27χρονου με κατάγματα στη σπονδυλική στήλη και μιας 26χρονης, που συνεχίζει να δίνει μάχη στην εντατική.

«Σταμάτησα στην άκρη. Είδα ότι υπήρχαν τρία αυτοκίνητα σταματημένα και ο δρόμος ήταν γεμάτος θραύσματα – γυαλιά, πλαστικά. Και τα τρία ρεύματα κυκλοφορίας είχαν γεμίσει. Επειδή έβλεπα αυτοκίνητα να έρχονται από πίσω, άναψα τα alarm για να μειώσουν ταχύτητα και συνέχισα την πορεία μου για να καλέσω το 100 και το ΕΚΑΒ».

Η μαρτυρία του, που αποκαλύπτεται σήμερα για πρώτη φορά από το Live News, έχει ιδιαίτερη σημασία: είναι ο πρώτος άνθρωπος που κάλεσε τις Αρχές. Την ίδια ώρα, η 45χρονη οδηγός της Porsche είχε ήδη φύγει από το σημείο, με τη βοήθεια της φίλης της, για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, χωρίς να ειδοποιήσουν την Τροχαία ή το ΕΚΑΒ.

«Σταμάτησα, είδα τρία άτομα να έχουν κατέβει από τα αυτοκίνητα για να βοηθήσουν, και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να καλέσω το 100 και αμέσως μετά το ΕΚΑΒ».

Οι δύο αυτές κλήσεις αποδείχθηκαν σωτήριες, καθώς τα διερχόμενα οχήματα έβλεπαν μόνο τη χτυπημένη Porsche, χωρίς επιβάτες. Δεν υπήρχε ορατότητα για το δεύτερο αυτοκίνητο, στο οποίο ήταν εγκλωβισμένοι οι δύο τραυματίες.

Το άλλο αυτοκίνητο δεν το είδατε;

Όχι, πρέπει να είχε πέσει πιο χαμηλά. Δεν φαινόταν από τον δρόμο. Έπρεπε να κατέβεις για να το δεις.

Η έγκαιρη κλήση στο ΕΚΑΒ οδήγησε στην άμεση μεταφορά των τραυματιών στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της 26χρονης να παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη.

Ο δικηγόρος της 45χρονης οδηγού υποστηρίζει: «Δεν υπάρχει εγκατάλειψη. Η 45χρονη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ. Ενημερώθηκε η Τροχαία».

Όμως, όπως αποκαλύπτει το Live News, η επίσημη κλήση από τη φίλη της 45χρονης στην Τροχαία έγινε στις 6:14 το πρωί, με διάρκεια 3 λεπτών, δηλαδή μία ώρα και τριάντα λεπτά μετά την αρχική ειδοποίηση του αυτόπτη μάρτυρα.

Η γυναίκα αυτή μετά το τροχαίο πήρε τηλέφωνο στην Τροχαία ή στο 166 να δηλώσει το συμβάν;

Στο 100. Έγινε τρίλεπτη κλήση, με πλήρη αναφορά των στοιχείων.

Το Live News έχει στην κατοχή του τα ακριβή στοιχεία:

🔹 Ο αυτόπτης κάλεσε το 100 στις 04:42 και το ΕΚΑΒ στις 04:44.

🔹 Η κλήση της φίλης της 45χρονης έγινε στις 06:14, δηλαδή με 1 ώρα και 32 λεπτά καθυστέρηση.

Αυτοί λένε ότι κάλεσε στις 06:15…

Όχι. Εγώ κάλεσα πέντε παρά. Έχω κρατήσει και τις κλήσεις στο κινητό. Το τροχαίο έγινε 04:45 περίπου.

Η αποκάλυψη αυτή δημιουργεί ερωτήματα για τη στάση της οδηγού και της φίλης της.

Τι λέει η κόρη της φίλης της οδηγού στο Live News

Το άτομο που μετέφερε την 45χρονη στο νοσοκομείο ήταν η κόρη της φίλης της. Μιλώντας στο Live News, περιγράφει:

«Η μητέρα μου δεν πίνει ούτε σταγόνα. Είναι νομοταγής. Για τον λόγο αυτό, πήρε νωρίτερα εκείνη το αυτοκίνητο και το οδήγησε μέχρι το κέντρο. Από εκεί, η φίλη της πήρε το αυτοκίνητό της. Δεν την είδε να παραπατάει ή κάτι τέτοιο. Η μητέρα μου ακολουθούσε, περίπου σε απόσταση ενός χιλιομέτρου. Είδε καπνούς και σταμάτησε»