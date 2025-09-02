Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 36χρονος, ο οποίος κατηγορείται ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης λαθρεμπορίας τσιγάρων και κατά τις αρχές φέρεται ως το «δεξί χέρι» του γνωστού ως «Έντικ», ο οποίος διαφεύγει στο Ντουμπάι.

Ο κατηγορούμενος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλα βαριά αδικήματα συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη στον Ασπρόπυργο, μετά από μία κινηματογραφική αστυνομική επιχείρηση, η οποία έχει καταγραφεί σε βίντεο-ντοκουμέντο.

Ο προφυλακισμένος πλέον κατηγορούμενος, φέρεται να είχε αναλάβει το ρόλο των ξυλοδαρμών σε βάρος μελών αντίπαλων ομάδων του «Έντικ» και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα έχει εμπλακεί σε υποθέσεις εκβιασμών.

Κατά την απολογία του, ο 36χρονος αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τον «Έντικ», ούτε κάποιον άλλον από την υπόθεση, ενώ απέδωσε την καταγγελία περί εκβιασμού σε ιδιωτική διαφορά.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του μαφιόζου στις 28/8

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες, Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, 36χρονος, διωκόμενος με ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβίαση.

Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που είχε εξαρθρωθεί την 05-03-2025, με το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 15 ατόμων, τα οποία επεδίωκαν τη διάπραξη εκβιάσεων- εκρήξεων αλλά και σωματικών βλαβών.

Υπενθυμίζεται ότι, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνταν για υποθέσεις εκβιάσεων – εκρήξεων και επιθέσεων με πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος έγκλειστων σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Όσον αφορά τον 36χρονο, διακριβώθηκε η συμμετοχή του σε επανειλημμένη εκβίαση ατόμου στην περιοχή του Μενιδίου τον Οκτώβρη και το Δεκέμβρη του 2024, από τον οποίον απαίτησαν χρηματικό ποσό με το πρόσχημα οφειλής του, έπειτα από παράνομη δραστηριότητα σχετική με το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

Ο συλληφθείς, ο οποίος κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει για υποθέσεις ληστειών, κλοπών και ναρκωτικών, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.