Συνελήφθη 36χρονος συνεργός του «Έντικ» – του φερόμενου αρχηγού της ρωσόφωνης μαφίας – σε κινηματογραφική αστυνομική καταδίωξη στον Ασπρόπυργο, κατόπιν σχετικού εντάλματος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβίαση.

Ο 36χρονος συλληφθείς και ένας από τους συνεργούς του αρχιμαφιόζου «Έντικ» οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή

Η εν λόγω εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε στις 5 Μαρτίου 2025. Δικογραφία σχηματίστηκε εις βάρος 15 κατηγορουμένων για υποθέσεις εκβιάσεων – εκρήξεων και επιθέσεων εις βάρος έγκλειστων σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Ένταλμα για εγκληματική οργάνωση και εκβίαση

Ο 36χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, διωκόμενος με ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβίαση.

Συγκεκριμένα, διακριβώθηκε η συμμετοχή του σε επανειλημμένη εκβίαση ατόμου στην περιοχή του Μενιδίου τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο του 2024, από τον οποίον απαίτησαν χρηματικό ποσό με το πρόσχημα οφειλής του, έπειτα από παράνομη δραστηριότητα σχετική με το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

Ο συλληφθείς, ο οποίος κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει για υποθέσεις ληστειών, κλοπών και ναρκωτικών, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.