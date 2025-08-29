Κινηματογραφική ταινία θυμίζουν οι εικόνες από τη σύλληψη του 36χρονου μαφιόζου, μέλους της «ρωσόφωνης» μαφίας με αρχηγό τον «Έντικ» που έχει εξοντώσει μέλη της λεγόμενης «Greek Mafia» με σκοπό την επικυριαρχία στο εγχώριο οργανωμένο έγκλημα.

Η σύλληψη του 36χρονου έγινε εν κινήσει στη λεωφόρο ΝΑΤΟ στην περιοχή του Ασπρόπυργου. Ο ίδιος οδηγούσε ένα ΙΧ τύπου όταν μπροστά του σταματά ένα όχημα και του κόβει ταχύτητα.

Η σύλληψη

Την ίδια ώρα άλλο όχημα σταματά ακριβώς πίσω του και τον εγκλωβίζουν. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα άλλα δύο αυτοκίνητα σταματούν στο σημείο.

Πάνοπλοι αστυνομικοί της Ασφάλειας με τα όπλα στα χέρια αποβιβάζονται και στρέφονται προς τον 36χρονο. Τον κατεβάζουν από το ΙΧ και του περνούν χειροπέδες. Ο αιφνιδιασμός ήταν απόλυτος και ο 36χρονος φαίνεται να μην προβάλει καμία αντίσταση.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. διακριβώθηκε η συμμετοχή του 36χρονου σε επανειλημμένη εκβίαση ατόμου στην περιοχή του Μενιδίου τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο του 2024.

Από το θύμα είχαν απαιτήσει χρηματικό ποσό με το πρόσχημα οφειλής, έπειτα από παράνομη δραστηριότητα σχετική με το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες, Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, 36χρονος, διωκόμενος με ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβίαση.

Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που είχε εξαρθρωθεί την 05-03-2025, με το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 15 ατόμων, τα οποία επεδίωκαν τη διάπραξη εκβιάσεων- εκρήξεων αλλά και σωματικών βλαβών.

Υπενθυμίζεται ότι, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνταν για υποθέσεις εκβιάσεων – εκρήξεων και επιθέσεων με πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος έγκλειστων σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Όσον αφορά τον 36χρονο, διακριβώθηκε η συμμετοχή του σε επανειλημμένη εκβίαση ατόμου στην περιοχή του Μενιδίου τον Οκτώβρη και το Δεκέμβρη του 2024, από τον οποίον απαίτησαν χρηματικό ποσό με το πρόσχημα οφειλής του, έπειτα από παράνομη δραστηριότητα σχετική με το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

Ο συλληφθείς, ο οποίος κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει για υποθέσεις ληστειών, κλοπών και ναρκωτικών, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.