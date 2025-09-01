Βασισμένο στη νέα πλατφόρμα CMA του ομίλου Geely το 08 έχει μήκος 4,82 μ., πλάτος 1,91 μ. και μεταξόνιο 2,85 μ..Πρόκειται για ένα μεσαίο SUV με καθαρές γραμμές και υλικά υψηλής ποιότητας. Η τεράστια οθόνη αφής 15,4 ιντσών συνδυάζεται με ψηφιακό πίνακα 12,3 ιντσών, ενώ το νέο infotainment τροφοδοτείται από Snapdragon επεξεργαστή τελευταίας γενιάς.

Στην πλούσια έκδοση More, ξεχωρίζει το ηχοσύστημα Harman Kardon με 23 ηχεία, καθίσματα με μασάζ και εξαερισμό, αλλά και προβολείς LED Matrix.

Ο συνδυασμός ενός 1.5 Turbo κινητήρα βενζίνης (139 ίπποι) και ηλεκτροκινητήρα (211 ίπποι) αποδίδει συνολικά 350 ίππους και ροπή 588 Nm.

Η μπαταρία των 39,6 kWh χαρίζει ηλεκτρική αυτονομία άνω των 200 χλμ.

Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα γίνεται σε 6,8 δευτ., με τελική ταχύτητα 185 χλμ./ώρα, ενώ η συνολική αυτονομία ξεπερνά τα 1.100 χλμ.

Το Lynk & Co 08 προσφέρεται σε δύο εκδόσεις: Core από 52.490 € και More από 59.990 €, με μεταλλικές αποχρώσεις (+980 €) και ειδικά χρώματα αποκλειστικά για την κορυφαία έκδοση.