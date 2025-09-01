Συγκλονισμένη παραμένει η διεθνής κοινότητα από τον φονικό σεισμό που έπληξε το ανατολικό Αφγανιστάν, βυθίζοντας τη χώρα στο πένθος. Πάνω από 800 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες τραυματίστηκαν, όταν σεισμός μεγέθους 6,0 Ρίχτερ χτύπησε την περιοχή κοντά στην πόλη Τζαλαλαμπάντ το βράδυ της Κυριακής.

Κατέρρευσαν χωριά – Αγώνας διάσωσης με ελικόπτερα

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από τις επιχειρήσεις διάσωσης, με ελικόπτερα να προσγειώνονται σε απομονωμένα χωριά που ισοπεδώθηκαν. Σύμφωνα με το BBC, οι πληγείσες περιοχές είναι εξαιρετικά δύσβατες, γεγονός που καθυστερεί την παροχή βοήθειας.

Χώρα ευάλωτη, υποδομές ανύπαρκτες

Ολόκληρα χωριά στις επαρχίες Κουνάρ και Νανγκαρχάρ καταστράφηκαν ολοσχερώς. Οι κάτοικοι ζούσαν σε πρόχειρες κατασκευές από πλίνθους και πέτρες, υλικά εξαιρετικά ευάλωτα στη σεισμική δόνηση.

Οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο και το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής, σε μια χώρα με περιορισμένο οδικό δίκτυο και ελάχιστη κρατική υποδομή. Οι καθυστερήσεις στην πρόσβαση δυσχεραίνουν τον εντοπισμό επιζώντων και αυξάνουν τον αριθμό των θυμάτων.

A strong earthquake in eastern Afghanistan near the Pakistan border has killed hundreds of people and injured at least 1,000 others. The 6.0-magnitude quake hit a series of towns in the province of Kunar, near the city of Jalalabad 🔗 https://t.co/aAg4rS0h8u pic.twitter.com/vVpLhfy6ES — Sky News (@SkyNews) September 1, 2025

Στην καρδιά μιας σεισμικής «βόμβας»

Το Αφγανιστάν βρίσκεται σε μια από τις πιο σεισμικά ενεργές περιοχές του πλανήτη, εκεί όπου συγκλίνουν οι τεκτονικές πλάκες της Ινδίας, της Αραβίας και της Ευρασίας.

«Η δύναμη που κρύβεται πίσω από αυτόν τον σεισμό είναι η ίδια που δημιούργησε τα Ιμαλάια, το Καρακορούμ και το Θιβετιανό Οροπέδιο», εξηγεί ο δρ Μπράιαν Μπαπτί, σεισμολόγος του British Geological Survey.

Η ινδική πλάκα κινείται βόρεια με ταχύτητα περίπου 45 χιλιοστών τον χρόνο, ασκώντας τεράστιες πιέσεις στην ευρασιατική πλάκα και προκαλώντας συνεχείς σεισμικές δονήσεις. Η περιοχή αντιστοιχεί στο 15% της παγκόσμιας σεισμικής ενέργειας που εκλύεται ετησίως.

Φόβοι για νέο ισχυρό χτύπημα της φύσης

Η γεωλογική αστάθεια του Αφγανιστάν δημιουργεί ένα μόνιμο περιβάλλον υψηλού σεισμικού κινδύνου. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το ενδεχόμενο ακόμη ισχυρότερων σεισμών στο μέλλον είναι όχι μόνο πιθανό αλλά αναμενόμενο.

«Η περιοχή Χίντου Κους στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν έχει δώσει 12 σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ από το 1900 μέχρι σήμερα», σημειώνει ο δρ Μπαπτί. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η σεισμική δραστηριότητα της περιοχής θα συνεχιστεί, καθώς η σύγκρουση των τεκτονικών πλακών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Μια ανθρωπιστική κρίση σε εξέλιξη

Καθώς οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται, η διεθνής κοινότητα καλείται να στηρίξει έναν λαό που επανειλημμένα πληρώνει βαρύ τίμημα από φυσικές καταστροφές. Το Αφγανιστάν, ήδη βαθιά τραυματισμένο από πολέμους και φτώχεια, αντιμετωπίζει τώρα μια ακόμη κρίση – αυτή τη φορά με τη φύση να παίζει τον πιο σκληρό ρόλο.