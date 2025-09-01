Ο φονικός σεισμός των 6 Ρίχτερ στο ανατολικό Αφγανιστάν έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 800 ανθρώπων και έχει τραυματίσει τουλάχιστον 3.000, ενώ οι καταστροφές στις υποδομές παραμένουν ανυπολόγιστες. Άνθρωποι σκάβουν με γυμνά χέρια για να βρουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια, καθώς οι τοπικές αρχές και οι διεθνείς οργανισμοί προσπαθούν να διαχειριστούν την κρίση.

Η ανθρωπιστική υπηρεσία του ΟΗΕ για τα παιδιά (UNICEF) έχει ενεργοποιήσει τοπικές ομάδες που συνεργάζονται με τις αρχές για την αξιολόγηση των πληγέντων περιοχών. Η πρόσβαση στις πιο βαριά πληγείσες ζώνες είναι δύσκολη, με αποκλεισμένους δρόμους και σοβαρές ζημιές σε δεκάδες ορεινά χωριά.

Οικογενειακές τραγωδίες κάτω από τα ερείπια

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες επιζώντων. Ο Sadiqullah, κάτοικος της περιοχής Maza Dara του Nurgal, περιγράφει πώς βρέθηκε μισοθαμμένος μετά την κατάρρευση του σπιτιού του. Έχασε τη σύζυγό του και τους δύο γιους του, ενώ παρέμεινε παγιδευμένος για ώρες μέχρι να τον απεγκλωβίσουν κάτοικοι από γειτονικά χωριά. Ο πατέρας του τραυματίστηκε επίσης και νοσηλεύεται μαζί του στο νοσοκομείο της Νανγκαρχάρ.

The UN in Afghanistan is deeply saddened by the devastating earthquake that struck the eastern region & claimed hundreds of lives, injuring many more. Our teams are on the ground, delivering emergency assistance & lifesaving support. Our thoughts are with the affected communities pic.twitter.com/rCE6b3WzSU — UN Afghanistan (@unafghanistan) September 1, 2025

Ατμόσφαιρα πανικού και διαρκών μετασεισμών

Ο Φαριντουλάχ Φαζλί, κάτοικος της Ασανταμπάντ, ξύπνησε από τη δόνηση που περιγράφει ως εξαιρετικά ισχυρή, συνοδευόμενη από τρομακτικούς ήχους. Εθελοντικά μετέβη στην τοπική κλινική για να βοηθήσει στη μεταφορά των τραυματιών και των νεκρών. Όπως λέει, επικρατούσε πανικός, με συνεχείς μικρές δονήσεις που διατηρούσαν την αίσθηση του τρόμου.

This is incredibly sad and I’m so sorry to share it but I think everyone needs to see how deadly the earthquake in #Afghanistan has been. Authorities say over 500 people have died in Koner and many people are still under the rubble. pic.twitter.com/3U5Uvrop4n — Aima Khan (@aima_kh) September 1, 2025

Νοσοκομεία υπό κατάρρευση: Κάθε πέντε λεπτά και ένας νέος τραυματίας

Ο Δρ. Muladad, διευθυντής του νοσοκομείου στην Asadabad, δήλωσε πως η ροή των τραυματιών είναι ασταμάτητη, με έναν νέο ασθενή να φτάνει κάθε πέντε λεπτά. Το νοσοκομείο έχει γεμίσει, ενώ δεκάδες τραυματίες αναγκάζονται να ξαπλώνουν στο πάτωμα. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 188 εισαγωγές στο ίδρυμα, ενώ περίπου 250 τραυματίες έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο της Νανγκαρχάρ. Ο ίδιος χαρακτήρισε την κατάσταση ως «κρίση» και ενεργοποίησε πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης.

🚨⚡️Footage from Afghanistan’s 6.0 quake shows victims airlifted as rescue ops expand. Initial toll: 250 dead, 500 injured in Nangarhar near Pakistan border. pic.twitter.com/1dVDyY3J7S — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) September 1, 2025

Κατεστραμμένα χωριά – εγκλωβισμένα παιδιά και ηλικιωμένοι

Από την περιοχή Νουργκάλ η οποία έχει πληγεί ιδιαίτερα, αυτόπτες μάρτυρες μεταφέρουν εικόνες απόλυτης καταστροφής. Όπως αναφέρουν, σχεδόν ολόκληρα χωριά έχουν καταρρεύσει και πολλοί παραμένουν εγκλωβισμένοι – ανάμεσά τους παιδιά, ηλικιωμένοι και νέοι. Οι κάτοικοι ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια για να ανασυρθούν όσοι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια.

Σεισμική απειλή χωρίς τέλος στην πιο ενεργή ζώνη του κόσμου

Η περιοχή του Αφγανιστάν βρίσκεται πάνω σε μία από τις πιο ενεργές σεισμικά ζώνες του πλανήτη, στη ζώνη σύγκρουσης των τεκτονικών πλακών Ινδίας και Ευρασίας. Σύμφωνα με τον Dr. Brian Baptie από το British Geological Survey, η ζώνη αυτή ευθύνεται για το 15% της παγκόσμιας σεισμικής ενέργειας. Η Ινδία κινείται προς την Ευρασία με ταχύτητα 45 χιλιοστών ετησίως, δημιουργώντας τεράστιες γεωλογικές πιέσεις που οδηγούν σε σεισμούς.

Η περιοχή Hindu Kush στα βορειοανατολικά του Αφγανιστάν, έχει καταγράψει τουλάχιστον 12 σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ από το 1900. Παρόμοια δραστηριότητα παρατηρείται και στην ανατολική και νοτιοανατολική χώρα. Η ποιότητα των κατασκευών, η γεωμορφολογία και η έκθεση σε πολλαπλές φυσικές καταστροφές αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο απωλειών.

Τραγικές υπενθυμίσεις από το παρελθόν

Το Αφγανιστάν έχει βιώσει επανειλημμένα τραγικά σεισμικά γεγονότα. Το 2022, σεισμός μεγέθους 6,0 προκάλεσε τον θάνατο άνω των 1.000 ανθρώπων και κατολισθήσεις. Το 2023, τέσσερις σεισμοί μεγέθους 6,3 στην επαρχία Χεράτ στοίχισαν τη ζωή σε περίπου 1.500 ανθρώπους. Το 2005, ο σεισμός των 7,6 Ρίχτερ στο Μουζαφαραμπάντ του Κασμίρ προκάλεσε πάνω από 76.000 θανάτους.