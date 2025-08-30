Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, παίζει δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι με… «διπλό Αλεσάντρο»: τον Βολιάκο που είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη και τον Μπιάνκο που περιμένει στη γωνία.

Λίγο μετά τις 3 ο μεσημέρι, έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλεσάντρο Βολιάκο, συνοδευόμενος από τρεις (!) ατζέντηδες. Ο 26χρονος Ιταλός στόπερ, ο οποίος αποτελεί τον «εκλεκτό» του ΠΑΟΚ για να πλαισιώσει τους Τόμας Κεντζιόρα, Γιάννη Μιχαηλίδη και Ντέγιαν Λόβρεν, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” με μικρή καθυστέρηση, ερχόμενος από το Μιλάνο.

Τον υποδέχθηκε για λογαριασμό του Δικεφάλου ο Μιχάλης Ούτσιος, ενώ το πρόγραμμα του Ιταλού περιλαμβάνει ξεκούραση, ιατρικές εξετάσεις, υπογραφή συμβολαίων και τα γυρίσματα για το βίντεο της παρουσίασής του από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Η συμφωνία με την Τζένοα αφορά δανεισμό για τη φετινή σεζόν, με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί οψιόν αγοράς του παίκτη το καλοκαίρι του 2026.

Plan B ο Αλεσάντρο Μπιάνκο

Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ διατηρεί ανοιχτή την υπόθεση ενός ακόμη… Αλεσάντρο. Ο λόγος για τον Αλεσάντρο Μπιάνκο της Φιορεντίνα, έναν 22χρονο μέσο που την τελευταία διετία αγωνίστηκε δανεικός σε Ρετζιάνα και Μόντσα, καταγράφοντας γεμάτες σεζόν σε Serie B και Serie A.

Στη Φλωρεντία δεν βρίσκεται στο βασικό πλάνο της νέας χρονιάς και γι’ αυτό εξετάζεται η προοπτική νέου δανεισμού του. Ο Δικέφαλος τον έχει στη λίστα του ως plan b, σε περίπτωση που ναυαγήσει η προσπάθεια απόκτησης του Κέβιν Πουέρτα.