Ολοκληρώθηκε το τυπικό σκέλος της συμφωνίας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Τζένοα για τον δανεισμό του Αλεσάντρο Βολιάκο. Όλα τα απαραίτητα έγγραφα έχουν ήδη ανταλλαγεί και απομένει πλέον η άφιξη του 26χρονου κεντρικού αμυντικού στη Θεσσαλονίκη για τις υπογραφές και την επίσημη ανακοίνωση.

Ο Ιταλός αναμένεται αύριο το μεσημέρι (14:50) από το Μιλάνο, προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελικές συζητήσεις, να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στον Δικέφαλο. Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες αφορά μονοετή δανεισμό, με οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2026, σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ θελήσει να τον διατηρήσει στο δυναμικό του. Σημαντικό ρόλο στην τελική κατάληξη έπαιξε η πρόταση του Δικεφάλου προς τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, η οποία προέβλεπε συμβόλαιο έως το 2029 (1+3 χρόνια), με τον Βολιάκο να δίνει την οριστική του συγκατάθεση.

Ο Ιταλός στόπερ έχει περάσει όλη την καριέρα του στη χώρα του. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Μπάρι, συνέχισε στη Γιουβέντους φτάνοντας μέχρι την Primavera, ενώ από το 2018 αγωνίστηκε σε Πάντοβα, Πορντενόνε, Μπενεβέντο και Τζένοα. Την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Πάρμα ως δανεικός, καταγράφοντας 22 συμμετοχές στη Serie A (οι 18 ως βασικός), με 1.487 λεπτά παρουσίας και δύο γκολ.

Η μετακίνηση στη Θεσσαλονίκη θα αποτελέσει την πρώτη εμπειρία της καριέρας του εκτός Ιταλίας, με τον ΠΑΟΚ να προσδοκά ότι η ποιότητα και η εμπειρία του θα ενισχύσουν αποφασιστικά την αμυντική του γραμμή ενόψει της απαιτητικής σεζόν, που περιλαμβάνει και την ευρωπαϊκή συμμετοχή στη League Phase.