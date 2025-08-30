Συγκλονισμένος παραμένει ο πατέρας της 7χρονης που παρασύρθηκε μαζί με μια ηλικιωμένη γυναίκα από μοτοσυκλέτα στην Ακτή Δυμαίων, στην Πάτρα.

Σε φορτισμένη ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, μιλά για τις δραματικές στιγμές που έζησε, αναφερόμενος στην άτυχη 86χρονη γυναίκα που βρήκε ακαριαίο θάνατο, την οποία χαρακτηρίζει «ηρωίδα» που με τη θυσία της έσωσε τη μικρή του κόρη.

Το παιδί μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένο στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων.

Η ανάρτηση στο Facebook του πατέρα της 7χρονης, Γιώργου Κωστούρου, ο οποίος τη συνόδευσε και με φωτογραφίες από το σημείο του τροχαίου:

«Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου και της άτυχης γιαγιάς που θυσίασε την ζωή της για να σώσει την 7χρονη κόρη μου. Το συμβάν έγινε 10 η ώρα το βράδυ στο νότιο πάρκο στο ύψος της Μαξίμου. Ο ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε τη γιαγιά και το παιδί μου. Η γιαγιά βρήκε ακαριαίο θάνατο επιτόπου, ενώ το παιδί μου έχει κάποια σπασίματα», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Όποιος γνωρίζει το οτιδήποτε για τον ασυνείδητο οδηγό ο οποίος κρατείται αυτή τη στιγμή παρακαλώ στείλτε μου ένα προσωπικό μήνυμα», τόνισε.

Συγκλονισμένος, δήλωσε στο flamis.gr: «Έσωσε με το θάνατό της την κόρη μου».

Συνελήφθη ο οδηγός για το τροχαίο στην Πάτρα

Η άτυχη γυναίκα, που δεν ήταν γιαγιά του κοριτσιού αλλά γειτόνισσα της οικογένειας, συνήθιζε να πηγαίνει βόλτα τα παιδιά και είχε την εμπιστοσύνη τους.

Η Τροχαία συνέλαβε τον 46χρονο οδηγό της μοτοσυκλέτας, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, είχε παραβιάσει κόκκινο φανάρι και στη συνέχεια επιτάχυνε πριν χτυπήσει την ηλικιωμένη και το παιδί. Οι έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος συνεχίζονται.

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος

Μετά το συμβάν, η ηλικιωμένη διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Την ίδια ώρα, η 8χρονη μεταφέρθηκε στο «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας με ελαφρά τραύματα.

Ελαφρύς τραυματισμός υπέστη και ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος, αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες, συνελήφθη από τις αρχές. Η Τροχαία διεξάγει εκτεταμένη έρευνα για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.