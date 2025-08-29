Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Ακτή Δυμαίων, στο ύψος της οδού Μαξίμου στην Πάτρα.

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και η 8χρονη εγγονή της τραυματίστηκε, όταν παρασύρθηκαν από μηχανή μεγάλου κυβισμού την ώρα που προσπαθούσαν να διασχίσουν τον δρόμο. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός της μηχανής φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και να κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, γεγονός που διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη, που η μηχανή κατέληξε σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από το σημείο του δυστυχήματος. Η γιαγιά, η οποία κρατούσε από το χέρι την εγγονή της, υπέκυψε στα τραύματά της επί τόπου ενώ το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο με τραύματα ευτυχώς, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο

Ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε ελαφρά. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, η Τροχαία και πλήθος πολιτών.

Οι Αρχές διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.