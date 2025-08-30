Στη σύλληψη ενός 46χρονου οδηγού μοτοσυκλέτας προχώρησαν αστυνομικές αρχές, ύστερα από θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στην Πάτρα. Από το δυστύχημα έχασε τη ζωή της μία 86χρονη γυναίκα, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε η 8χρονη εγγονή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, ο 46χρονος οδηγός κινούνταν στη λεωφόρο Ακτής Δυμαίων, με κατεύθυνση τη διασταύρωση με την οδό Βορείου Ηπείρου. Κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, παρέσυρε την 86χρονη και την εγγονή της, τη στιγμή που διέσχιζαν κάθετα τον δρόμο.

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος

Μετά το συμβάν, η ηλικιωμένη διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Την ίδια ώρα, η 8χρονη μεταφέρθηκε στο «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας με ελαφρά τραύματα.

Ελαφρύς τραυματισμός υπέστη και ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος, αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες, συνελήφθη από τις αρχές. Η Τροχαία διεξάγει εκτεταμένη έρευνα για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.