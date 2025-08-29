Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε το πρώτο υπουργικό συμβούλιο μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα, το πρωί της Παρασκευής στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι υπουργοί έφτασαν νωρίς, συζητώντας μεταξύ τους για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα βρεθούν στην ατζέντα του φθινοπώρου, ενώ δεν έλειψαν και τα χαμόγελα στις σύντομες ανεπίσημες συνομιλίες τους.

Με την είσοδο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκίνησε η συνεδρίαση, στην οποία ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στη μεταρρύθμιση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Όπως τόνισε, η λειτουργία τους σηματοδοτεί την υλοποίηση μιας αλλαγής που καθυστέρησε για δεκαετίες στη χώρα μας και ανοίγει νέο κεφάλαιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

