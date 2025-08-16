Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συγκάλεσε έκτακτο άτυπο υπουργικό συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας BILD που επικαλείται κυβερνητικές πηγές. Η απόφαση ελήφθη αμέσως μετά την τηλεφωνική συνομιλία του κ. Μερτς με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με αντικείμενο τη σημαντική συνάντηση που έλαβε χώρα στην Αλάσκα.

Ενημέρωση υπουργών για τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ρωσίας

Όπως αναφέρει η BILD, ο καγκελάριος σκοπεύει να ενημερώσει το υπουργικό συμβούλιο για τα αποτελέσματα της συνάντησης μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν. Στόχος της συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης είναι η άμεση αξιολόγηση των νέων δεδομένων που διαμορφώθηκαν, καθώς οι συνομιλίες των δύο ηγετών ενδέχεται να επιφέρουν σημαντικές εξελίξεις στη διεθνή πολιτική σκηνή.