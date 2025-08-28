Παρακολουθείστε εδώ την ενημέρωση (briefing) των διαπιστευμένων πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου τύπου από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Παύλο Μαρινάκη, στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 στις 12:30.
Μνημόνιο συνεργασίας για τη λειτουργία Έδρας Σπουδών «Μέγας Αλέξανδρος» στο ΑΠΘ παρουσία του Κυρ. Μητσοτάκη
Στην τελετή υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας για τη λειτουργία Έδρας Σπουδών «Μέγας Αλέξανδρος» στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παρέστη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίηση του για αυτό το γεγονός επικαλούμενος δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι στο εξωτερικό η ίδρυση θεματικών εδρών στα πανεπιστήμια είναι μία κανονικότητα και ο δεύτερος διότι χορηγός […]
Βουλή: Ενός λεπτού σιγή για τον Απόστολο Βεσυρόπουλο
Με ένα μπουκέτο λουλούδια στο έδρανό του και ενός λεπτού σιγή, η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε σήμερα τη μνήμη του πρώην γενικού γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υφυπουργού Οικονομικών και βουλευτή Ημαθίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος απεβίωσε έπειτα από ανακοπή καρδιάς την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, τόνισε ότι ο […]
Βουλή: Στην Ολομέλεια προς ψήφιση το νομοσχέδιο για το νέο πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων
Η Βουλή ξεκινά πάλι εργασίες με τη συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου για το πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων και νέο Κέντρο Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων. ΝΔ υπέρ, ενώ αντιδρούν τα άλλα κόμματα. Προβλέπονται βελτιώσεις από τον ΥΠΕΣ.
Δέσμευση Θεοδωρικάκου για σταθερές τιμές στα σχολικά είδη από τα σούπερ μάρκετ
Οι τιμές στα σχολικά είδη θα παραμείνουν σταθερές σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με τη δέσμευση που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ σε συνάντηση που είχαν με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο. Με αφορμή τη συνάντησή του, με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, ο υπουργός δήλωσε: «Τις επόμενες μέρες και εβδομάδες, οι οικογένειες […]