Ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε σε υψηλούς τόνους στη σφοδρή επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος τον κατηγόρησε για «συκοφαντία». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε με τη σειρά του τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι είτε παραπληροφορήθηκε από τους συνεργάτες του, είτε δεν άκουσε σωστά, είτε ψεύδεται συνειδητά και τον συκοφαντεί.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση πως στοχοποιεί το ΠΑΣΟΚ, ενώ αποκάλεσε τον Παύλο Μαρινάκη «ψεύτη και συκοφάντη», με αφορμή δήλωσή του σύμφωνα με την οποία το ΠΑΣΟΚ συντάχθηκε με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας στο θέμα της παραπομπής βουλευτών της ΝΔ για «εσχάτη προδοσία».

«Η ώρα είναι 11:20, θα τελειώσουμε σε δέκα λεπτά τη συνέντευξη, έχει χρόνο να ανασκευάσει. Είναι ψεύτης και συκοφάντης, γιατί ποτέ το ΠΑΣΟΚ δεν έχει υπογράψει κείμενο που μιλά για εσχάτη προδοσία. Και αυτό τι δείχνει; Την ποιότητα και την τοξικότητα της Νέας Δημοκρατίας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Απαντώντας, ο Παύλος Μαρινάκης έδωσε στη δημοσιότητα ανακοίνωση στην οποία παραθέτει αυτολεξεί όσα είχε πει στη ραδιοφωνική του συνέντευξη στα Παραπολιτικά 90,1:

«Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη είναι ένα κόμμα το οποίο δεν ψηφίζει τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ένα κόμμα που ψηφίζει “παρών” για να παραπεμφθούν βουλευτές για εσχάτη προδοσία, γιατί ψήφισαν ό,τι ψήφισαν στη Βουλή – μπορεί να μην τους άρεσε αυτό που ψήφισαν – ένα κόμμα το οποίο συνυπογράφει με την κυρία Κωνσταντοπούλου και έρχεται στην ίδια ακριβώς ρητορική, πώς θα μπορούσε να είναι συνομιλητής, με ποιον τρόπο ακριβώς; Άρα, το ΠΑΣΟΚ που μιλάμε, το σημερινό του κ. Ανδρουλάκη, καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ του κ. Βενιζέλου και το ΠΑΣΟΚ της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη συνέχεια απευθύνθηκε προσωπικά στον κ. Ανδρουλάκη, τονίζοντας ότι «αρκούν στοιχειώδεις γνώσεις της ελληνικής γλώσσας, για να καταλάβει κανείς ότι ουδέποτε έκανα την αναφορά – για την οποία εσείς ψευδώς με κατηγορήσατε». Υποστήριξε δε ότι υπάρχουν τρία πιθανά ενδεχόμενα: «Είτε δεν ακούσατε καλά, είτε σας εξέθεσαν οι συνεργάτες σας, είτε εσείς λέτε ψέματα και με συκοφαντείτε συνειδητά. Και στις τρεις περιπτώσεις», σημείωσε, καλώντας τον κ. Ανδρουλάκη να ακούσει το σχετικό ηχητικό και «να ανασκευάσει και να αποσύρει τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς» εναντίον του. «Εκτός εάν έχετε πλέον για τα καλά αποκτήσει τις ίδιες συνήθειες με τους νέους σας πολιτικούς συνοδοιπόρους», συμπλήρωσε με αιχμή.

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ δεν άργησε, με την Χαριλάου Τρικούπη να κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη ότι πριν επιλέξει να «κουνήσει το δάχτυλο», όφειλε να γνωρίζει τι ακριβώς είπε ο δημοσιογράφος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του κ. Ανδρουλάκη και πώς μετέφερε τα λεγόμενά του, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Πριν κουνήσει το δάχτυλο, με δεδομένες τις “στοιχειώδεις γνώσεις της ελληνικής γλώσσας” – δική του έκφραση και του την επιστρέφουμε – θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί για το πώς ο δημοσιογράφος μετέφερε τα λεγόμενά του στη διάρκεια της συνέντευξης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας το σχόλιό του».

Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες του κυβερνητικού εκπροσώπου, το ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για επικοινωνιακά τεχνάσματα που δεν πείθουν κανέναν: «Δεν πείθουν κανένα τα επικοινωνιακά τεχνάσματα της κυβέρνησης να χρεώσουν δήθεν τοξικότητα στο ΠΑΣΟΚ», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «βουβή αντιπολίτευση μπροστά σε μεθοδεύσεις συγκάλυψης των ευθυνών των υπουργών σε αλλεπάλληλες δικογραφίες, μπροστά στον εμπαιγμό των πολιτών και τα παιχνίδια με τους θεσμούς, δεν θα βρουν στο ΠΑΣΟΚ».

Με υστερόγραφο, η Χαριλάου Τρικούπη κατηγόρησε τον Παύλο Μαρινάκη ότι «χρησιμοποιεί κατ’ εξακολούθηση προσβλητικούς και μειωτικούς χαρακτηρισμούς στις ανακοινώσεις του για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης» και τόνισε: «έχει λάβει επάξια τον τίτλο του μετρ της τοξικότητας και του διχασμού». Παράλληλα, αναρωτήθηκε «εάν ο κ. Μαρινάκης εκφράζει την πολιτική αισθητική και του κ. Μητσοτάκη ή αυτενεργεί;».

Σε νέα του παρέμβαση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανήλθε, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι μεταθέτει τις ευθύνες αλλού: «Το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Ανδρουλάκης, επιλέγουν να μεταθέτουν τις ευθύνες τους, ως συνήθως», υποστήριξε, κατακρίνοντας τον ότι «δεν είναι δυνατόν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κρύβεται πίσω από κάτι που του μετέφερε ένας δημοσιογράφος και να καταφεύγει σε υβριστικούς και τοξικούς χαρακτηρισμούς».

Ο Παύλος Μαρινάκης επισήμανε ακόμη ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «αρνήθηκε να ανασκευάσει τις ύβρεις, ακόμη και όταν ο δημοσιογράφος του μετέφερε την ορθή δήλωσή μου, η οποία φυσικά δεν είχε καμία σχέση με όσα μου καταλόγισε. Θα αρκούσε ένα απλό ‘συγγνώμη, λάθος’. Αλλά το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει λησμονήσει τον πολιτικό πολιτισμό».

Κλείνοντας, ανέφερε: «Μαθήματα πολιτικού λόγου από ένα κόμμα, στελέχη του οποίου έχουν μιλήσει για “χαμένα βαγόνια” και ο ίδιος ο πρόεδρός του για “ενορχηστρωτές της συγκάλυψης” (σ.σ. Τέμπη), δεν πρόκειται να δεχθούμε».