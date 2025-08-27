Μετά το πέρας των θερινών διακοπών, η Βουλή των Ελλήνων επαναδραστηριοποιείται, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει εντατικό κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζητήσεις επί νομοσχεδίων στις επιτροπές και σημαντικές ανακοινώσεις προς το Σώμα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα γνωστοποιήθηκε η κατάθεση αιτήματος από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, για τη διεξαγωγή «προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών», με αντικείμενο τη σημερινή κατάσταση στην Παλαιστίνη. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην επικαιροποίηση και επιβεβαίωση του ομόφωνου ψηφίσματος της 22ης Δεκεμβρίου 2015, που αφορά την προώθηση της αναγνώρισης του Παλαιστινιακού κράτους από την Ελλάδα και την ενίσχυση των διπλωματικών προσπαθειών προς την κατεύθυνση των άμεσων ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ανακοινώσεις και ποινικές δικογραφίες

Ο προεδρεύων Ιωάννης Πλακιωτάκης ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή πέντε ποινικές δικογραφίες που αφορούν:

Τον πρώην υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια.

Τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τον πρώην υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια.

Τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, μαζί με τον τέως υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Σταϊκούρα, τον τέως υφυπουργό Υποδομών, Βασίλη Οικονόμου, τον υφυπουργό Υποδομών, Νίκο Ταχιάο, τον υπουργό Υποδομών, Χρήστο Δήμα, και τον αναπληρωτή υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Επίκαιρη ερώτηση για το σωματείο ΑμεΑ Δράμας

Η πρώτη συνεδρίαση αφορούσε συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Αναστάσιου Νικολαΐδη, σχετικά με την απομάκρυνση του Σωματείου ΑμεΑ Δράμας από το πρώην Στρατολογικό Γραφείο της πόλης. Ο κ. Νικολαΐδης τόνισε τη σημασία του χώρου ως κέντρου στήριξης και κοινωνικής ένταξης για τα άτομα με αναπηρία στη Δράμα, υπογραμμίζοντας τη βολική τοποθεσία του στο κέντρο της πόλης και την εύκολη προσβασιμότητα.

Ο βουλευτής χαρακτήρισε την πρόταση μεταστέγασης του σωματείου στο πρώην στρατόπεδο «Τριανταφύλλου», στις παρυφές του αστικού ιστού, ως αποτέλεσμα «πλήρους άγνοιας των πραγματικών δεδομένων» και επεσήμανε ότι δεν προσφέρει λύση στα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω των ενεργειών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Απαντώντας, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης, επισήμανε ότι το ΤΕΘΑ είχε παραχωρήσει το χώρο για 14 χρόνια υπό συμβολικό τίμημα και ότι η μίσθωση έληξε πρόσφατα, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί νέος πλειοδότης. Ο υφυπουργός τόνισε πως «είμαστε πάντα δίπλα στα άτομα με ειδικές ανάγκες» και συμπλήρωσε πως προτάθηκε ως μετεγκατάσταση το διοικητήριο του στρατοπέδου «Τριανταφύλλου». Σε περίπτωση αποδοχής της πρότασης, το υπουργείο θα φροντίσει για την πλήρη ανακαίνιση και προσβασιμότητα του νέου χώρου, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία της περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

Νομοθετικό έργο και συντριπτικές συνεδριάσεις

Στην αρμόδια επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης συζητείται αυτή την ώρα το σχέδιο νόμου με τίτλο «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», το οποίο αφορά κρίσιμες μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση μεταναστευτικών ροών.

Παράλληλα, στην ολομέλεια εισάγεται αύριο, Πέμπτη, το σημαντικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, σύσταση Ελληνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων και λοιπές διατάξεις», το οποίο φιλοδοξεί να εκσυγχρονίσει τη δημόσια διοίκηση και τις πειθαρχικές διαδικασίες.

Την Παρασκευή είναι προγραμματισμένες δύο συνεδριάσεις της επιτροπής Οικονομικών, με αντικείμενο την «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) για τη δημιουργία Κέντρου Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΔΟΜ», καθώς και τη «Κύρωση της συμφωνίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή φοροδιαφυγής στους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου».