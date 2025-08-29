Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν νταλίκα ανετράπη στο 1ο χιλιόμετρο του κάθετου άξονα της Εγνατίας οδού, στο τμήμα Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή, προκαλώντας το κλείσιμο του ρεύματος κυκλοφορίας προς Κοζάνη. Η κυκλοφορία διεκόπη, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να αντιμετωπίσουν σημαντική ταλαιπωρία.

Εναλλακτική διαδρομή για τα οχήματα

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα οχήματα με προορισμό την Κοζάνη εκτρέπονται από την Τροχαία στον κόμβο του Ταξιάρχη στα Γρεβενά. Από εκεί, μπορούν να ενταχθούν στη ροή της Εγνατίας Οδού και να συνεχίσουν τη διαδρομή τους προς Κοζάνη. Η ενημέρωση προς τους οδηγούς ήταν άμεση, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα στην κυκλοφορία.

Ο οδηγός της νταλίκας υπέστη ελαφρά τραύματα και, όπως ανακοινώθηκε, η υγεία του δεν διατρέχει κίνδυνο. Στο σημείο έσπευσαν γερανοφόρα οχήματα, με σκοπό την απομάκρυνση της νταλίκας από το οδόστρωμα και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.