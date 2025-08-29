Η δράση στη Formula 1 επιστρέφει την τελευταία ημέρα του καλοκαιριού (31/8) με το ιστορικό Grand Prix στο Ζάντφορτ, πριν η σκυτάλη περάσει στην Ιταλία (7/9). Η McLaren επικράτησε πλήρως στο πρώτο μέρος, κερδίζοντας 11 από τους 14 αγώνες. Ο Φερστάπεν πήρε δύο νίκες σε Σουζούκα και Ίμολα, ενώ η Mercedes βρήκε, στον Καναδά, για μία και μοναδική φορά το ιδανικό σετάρισμα για το μονοθέσιό της. Οι McLaren ανέβηκαν στο βάθρο στους 13 από τους 14 αγώνες, καθώς μόνο στον Καναδά δεν τα κατάφεραν. Συνολικά έχουν 24 εμφανίσεις στο βάθρο, με το ανώτερο δυνατό να είναι 28. Φυσιολογικά βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας με 559 βαθμούς, σχεδόν 300 περισσότερους από την επόμενη καλύτερη ομάδα, τη Ferrari (260). Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο ο Νόρις (275 βαθμούς) όσο και ο Πιάστρι (284 βαθμούς) έχουν περισσότερους βαθμούς από τη Ferrari. Ο Αυστραλός προηγείται με διαφορά μόλις 9 βαθμών και είναι ξεκάθαρο πως ένας από τους δύο θα στεφθεί πρωταθλητής φέτος.

Απομένουν 10 αγώνες για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Το 15ο φετινό Grand Prix θα διεξαχθεί στους αμμόλοφους του Ζάντφορτ, καθώς η πίστα βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα. Στο Ζάντφορτ, η διαδρομή μήκους 4.259 μέτρων έχει 14 στροφές, είναι πολύ γρήγορη, θυμίζει «παλιά σχολή» οδήγησης και δε συγχωρεί λάθη. Η τελευταία επικλινής στροφή (14), που φέρει το όνομα του Ταρζάν, έχει κλίση 18 μοιρών, αυξάνοντας την πρόκληση για τους οδηγούς. Η μόνη ευθεία είναι στην αφετηρία, μπροστά από τα πιτ. Υπάρχουν δύο ζώνες Drag Reduction System (DRS) για να διευκολύνουν τις προσπάθειες για προσπέρασμα. Τα εισιτήρια έχουν προ πολλού εξαντληθεί, οι κερκίδες θα είναι κατάμεστες και βαμμένες πορτοκαλί, ενώ οι συμπατριώτες του Φερστάπεν αναμένεται να δημιουργήσουν μια μοναδική ατμόσφαιρα. Η πίστα απέχει μόλις λίγα χιλιόμετρα από το Άμστερνταμ – μπορείς να πας σε 30 λεπτά με το τρένο – οπότε πάρα πολλοί τουρίστες συνδυάζουν την εκδρομή με την παρακολούθηση του Grand Prix.