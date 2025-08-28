Η Κίνα, η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα είναι στενοί σύμμαχοι. Το Πεκίνο είναι από καιρό ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Πιονγιάνγκ, ενώ ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρέχει στον Βλαντιμίρ Πούτιν στρατεύματα για τον πόλεμό του στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης λοιπόν, ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα συμμετάσχει μαζί με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο την επόμενη εβδομάδα.

Η λεγόμενη παρέλαση της «Ημέρας της Νίκης» θα σηματοδοτήσει την 80ή επέτειο του πολέμου της Κίνας εναντίον της Ιαπωνίας και το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Ο δικτάτορας της Βορείου Κορέας θα πραγματοποιήσει το σπάνιο αυτό ταξίδι στο εξωτερικό επιβεβαιώνοντας τους σημαντικούς δεσμούς των δύο χωρών.

Η παρουσία του κ. Πούτιν είχε ήδη επιβεβαιωθεί και οι δύο άνδρες αναμένεται να είναι μεταξύ των 26 ξένων ηγετών στην εκδήλωση, χωρίς να αναμένεται καμία παρουσία από τις ΗΠΑ ή τη Δυτική Ευρώπη.

Οι σχέσεις των χωρών και οι ΗΠΑ

Η Κίνα, η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα είναι στενοί σύμμαχοι σε πολλά επίπεδα.

Όσον αφορά στον Κιμ, προς το παρόν δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για το πότε ακριβώς και για πόσο καιρό θα παραμείνει στην Κίνα. Πρόκειται για την πρώτη του επίσκεψη εδώ και περίπου έξι χρόνια – πριν από την πανδημία. Ο Χονγκ Λέι, βοηθός υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, δήλωσε ότι η χώρα θα «καλωσορίσει θερμά» τον κ. Κιμ και ότι η «διατήρηση, εδραίωση και ανάπτυξη» των σχέσεων μεταξύ των κυβερνήσεων των δύο χωρών αποτελεί προτεραιότητα.

Το ταξίδι πάντως συμπίπτει με διάφορες κινήσεις «εξωστρέφειας» του Βορειοκορεάτη τους τελευταίους μήνες. Μια εξ αυτών είναι και η δημιουργία ενός μεγαλειώδους τουριστικού θερέτρου που όπως αναφέρουν αρκετά μέσα είναι πολύ πιθανό να ανοίξει τις πύλες του και για τουρίστες από άλλες χώρες.

Μπορεί να μην είναι το μόνο ταξίδι που θα κάνει ο Κιμ Γιονγ Ουν το επόμενο διάστημα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι επιθυμεί μια ακόμη συνάντηση με τον Βορειοκορεάτη.

Μετά την υπογραφή προεδρικών διαταγμάτων τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε «έχω πολύ καλή σχέση με τον Κιν Γιονγκ Ουν» ενώ πρόσθεσε ότι ανυπομονεί να τον δει ξανά.

Ωστόσο, όπως κάνει πολύ συχνά, δεν έμεινε μόνο εκεί. Συνέχισε αναφέροντας ότι τον γνωρίζει πολύ καλά, «καλύτερα μάλιστα από κάθε άλλον, εκτός από την αδελφή του» την Κιμ Γιο Γιονγκ.

Trump: “I have a very good relationship with Kim Jong Un. North Korea. I look forward to seeing him. I know him better than anybody almost, other than his sister. His sister knows him pretty well.” pic.twitter.com/6YtmSxSVge — Aaron Rupar (@atrupar) August 25, 2025

Αν κάτι τέτοιο πραγματοποιηθεί θα πρόκειται για την Τρίτη συνάντηση των δύο ανδρών τα τελευταία χρόνια. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε συναντήσει τον Κιμ Γιονγκ Ουν το 2019 σε μια κίνηση ιδιαίτερου συμβολισμού καθώς η συνάντηση είχε γίνει στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη ανάμεσα στη Νότια και τη Βόρεια Κορέα. Είχε προηγηθεί άλλη μια στην Σιγκαπούρη.

Δύο πολυδιαφημισμένες συναντήσεις που είχαν σκοπό να μειωθεί η ένταση ανάμεσα στις δύο χωρών, κάτι που τότε, ως ένα βαθμό συνέβη.

Φεύγοντας από τον Κίμ Γιονγκ Ουν πάμε στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Όσον αφορά λοιπόν στην παρουσία του Πούτιν και το μήνυμα που θα σταλεί με την πρόσκληση και την παρουσία του στην Κίνα, ο βοηθός του Υπουργού Εξωτερικών της Κίνας είπε ότι η παρουσία του Ρώσου προέδρου στις αναμνηστικές εκδηλώσεις «καταδεικνύει περαιτέρω το υψηλό επίπεδο της ολοκληρωμένης στρατηγικής εταιρικής σχέσης συντονισμού Κίνας-Ρωσίας για μια νέα εποχή και δηλώνει την ενότητα και την αλληλεγγύη μεταξύ Κίνας και Ρωσίας».

Πρόσθεσε: «Αντιμετωπίζοντας ένα διεθνές τοπίο γεμάτο αλλαγές και αναταραχές, η Κίνα και η Ρωσία, ως ιδρυτικά μέλη του ΟΗΕ και μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την εξουσία των Ηνωμένων Εθνών και τη διεθνή δικαιοσύνη και αμεροληψία».

Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι μόλις πριν μερικές ημέρες ο Ντόναλτ Τραμπ αναφέρθηκε στις εξελίξεις μεταξύ Ρωσίας Ουκρανίας και την αδυναμία επίλυσης της κατάστασης σύντομα. Σε ερωτήσεις που του τέθηκαν απάντησε λέγοντας ότι οι ΗΠΑ μπορεί να «μην θέλουν έναν Γ’ Παγκόσμιο πόλεμο, όμως θα υπάρξει εμπορικός πόλεμος» αν τελικά δεν καταλήξουν οι συζητήσεις.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, οι ισορροπίες κρίνονται παραπάνω από ρευστές και το επίθετο «δύσκολο» είναι λίγο για να χαρακτηρίσει το διπλωματικό παιχνίδι που παίζεται: Ο Ντόναλτ Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί να συναντήσει τον Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος Κιμ Γιονγκ Ουν έχει υπογράψει «αμοιβαία συμφωνία» με την Ρωσία σε περίπτωση επίθεσης, χώρα, η Ρωσία, που ο Τραμπ απειλεί με εμπορικό πόλεμο στην περίπτωση που συνεχίσουν οι επιθέσεις στην Ουκρανία και δεν επιλυθεί το Ρωσοουκρανικό.

Η συνάντηση δε των 2 ηγετών (Πούτιν και Κιμ) θα γίνει στην Κίνα σε μια περίοδο όπου δεν έχει μειωθεί η αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόλις μέσα στην εβδομάδα ο Κινέζος πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες τόνισε ότι οι αμερικανικοί περιορισμοί στις εισαγωγές και οι έλεγχοι στην αγορά γης υπονομεύουν τις εμπορικές σχέσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, αφήνοντας τους αγρότες στην Κίνα στο περιθώριο μιας διπλωματικής αντιπαράθεσης που συνεχίζει να κλιμακώνεται. Την ίδια στιγμή ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντα Μόντι, ταξιδεύει στην Κίνα σε ένα ταξίδι που φαίνεται να αποφασίστηκε μετά την επιβολή τιμωρητικών αμερικανικών δασμών ύψους 50% προς την Ινδία.