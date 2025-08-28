Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 28 Αυγούστου σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στον οικισμό του Ηφαίστου στον Δήμο Κομοτηνής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 38 Πυροσβέστες με 11 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και δύο αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή #Ήφαιστος_Κομότηνης. Κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της #7ης_ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2025

Μάλιστα στάλθηκε μήνυμα του 112 στους κατοίκους στην περιοχή Παρατηρητής Κομοτηνής να είναι σε ετοιμότητα.