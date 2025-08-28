Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 28 Αυγούστου σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στον οικισμό του Ηφαίστου στον Δήμο Κομοτηνής.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 38 Πυροσβέστες με 11 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και δύο αεροσκάφη.
Μάλιστα στάλθηκε μήνυμα του 112 στους κατοίκους στην περιοχή Παρατηρητής Κομοτηνής να είναι σε ετοιμότητα.
