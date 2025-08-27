Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Ifop, που δημοσιοποίησε το τηλεοπτικό δίκτυο LCI TV, το 63% των πολιτών στη Γαλλία τάσσονται υπέρ της διάλυσης της Βουλής και της προκήρυξης νέων εκλογών. Το κλίμα πολιτικής αβεβαιότητας εντείνεται, καθώς ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού προσπαθεί να διατηρήσει τη συνοχή της κυβέρνησης μειοψηφίας.

Η έρευνα του Ifop βασίστηκε σε διαδικτυακές απαντήσεις 1.000 Γάλλων πολιτών, οι οποίοι συμμετείχαν στις 26 Αυγούστου.

Αποστασιοποίηση κομμάτων και αμφίβολη ψήφος εμπιστοσύνης

Το ενδεχόμενο κατάρρευσης της κυβέρνησης Μπαϊρού τον ερχόμενο μήνα φαίνεται πλέον ορατό, μετά την απόσυρση στήριξης από τρία βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα κόμματα αυτά έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα στηρίξουν τον πρωθυπουργό στην κρίσιμη ψηφοφορία εμπιστοσύνης που έχει ανακοινωθεί για τις 8 Σεπτεμβρίου. Η ψηφοφορία αφορά τις προτάσεις Μπαϊρού για σημαντικές περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό.

Η παρατεταμένη πολιτική αστάθεια έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά της στις χρηματοπιστωτικές αγορές, επηρεάζοντας αρνητικά τις γαλλικές μετοχές και τα κρατικά ομόλογα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας.

« Το 51% πιστεύει πως ο Μακρόν δεν θα επιλέξει τη διάλυση της Βουλής»

Τυχόν απόφαση για τη διάλυση της Βουλής ανήκει αποκλειστικά στις αρμοδιότητες του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Ωστόσο, σύμφωνα με τους δείκτες του Ifop, μόλις το 49% των ερωτηθέντων θεωρούν πιθανό να προκηρύξει ο πρόεδρος πρόωρες εκλογές. «Το 51% πιστεύει πως ο Μακρόν δεν θα επιλέξει τη διάλυση της Βουλής», ανέφεραν οι ερωτηθέντες της έρευνας.

Αν ο πρωθυπουργός Μπαϊρού χάσει την επικείμενη ψηφοφορία εμπιστοσύνης, ο πρόεδρος Μακρόν έχει ως εναλλακτική λύση τον σχηματισμό μίας νέας κυβέρνησης, αντί για την προσφυγή σε εκλογές.