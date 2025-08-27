Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025, ο Φρανσουά Μπαϊρού προειδοποίησε για το επίπεδο-ρεκόρ του γαλλικού χρέους, το οποίο στο τέλος του 2024 ανήλθε σε πάνω από 3,3 τρισεκατομμύρια ευρώ. Ο πρωθυπουργός τόλμησε να επιρρίψει ευθύνες στον ίδιο τον λαό. Ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στην Εθνοσυνέλευση στις 8 Σεπτεμβρίου, μια κίνηση που σχεδόν σίγουρα θα οδηγήσει σε πτώση την κυβέρνησή του. Στη Ρεϊνιόν, οι αντιδράσεις είναι ήδη έντονες, με πολλούς να ζητούν την αποχώρησή του.

«Τα τελευταία 20 χρόνια, κάθε ώρα, μέρα και νύχτα, το χρέος αυξάνεται κατά 12 εκατομμύρια ευρώ», δήλωσε ο Μπαϊρού. Στην πράξη, το δημόσιο χρέος της Γαλλίας αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ το δευτερόλεπτο. Σήμερα ανέρχεται σε 3,345 τρισ. ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με 2,34 δισ. κατώτατους μισθούς (ορίζονται στα 1.426,30 ευρώ καθαρά).

Αν επιμεριζόταν στον πληθυσμό των 68,52 εκατ. κατοίκων της Γαλλίας (στοιχεία 2024), το χρέος αυτό θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει τον κατώτατο μισθό πάνω από 34 φορές για κάθε πολίτη, όπως αναφέρει το imazpress.com. Στη Ρεϊνιόν, με πληθυσμό 896.200 κατοίκους, θα αρκούσε για 2.616 φορές τον τοπικό πληθυσμό.

«Υπεύθυνος για το χρέος είναι ο λαός»

Ο πρωθυπουργός επέμεινε πως η ευθύνη δεν βαραίνει μόνο τις κυβερνήσεις, αλλά και όλους τους Γάλλους, περιλαμβανομένων των κατοίκων της Ρεϊνιόν: «Το χρέος είμαστε όλοι μας», είπε. Θύμισε τις δαπάνες για την περίοδο του Covid, τις συντάξεις, το κοινωνικό κράτος και τις μισθολογικές υποχρεώσεις του Δημοσίου.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στη Ρεϊνιόν. Στα κοινωνικά δίκτυα οι πολίτες κατηγορούν την κυβέρνηση για σπατάλη και λάθος επιλογές: «Δίνουν δισεκατομμύρια για πολέμους και μετά χτυπούν τις συντάξεις», γράφει μια αναγνώστρια. Άλλος προσθέτει: «Δεν αδειάσαμε εμείς τα ταμεία, αυτοί τα σπατάλησαν».

Οργή στη Ρεϊνιόν

Η 21χρονη Άρβα, φοιτήτρια, ζητά την αποχώρηση του Μπαϊρού: «Δεν είναι δουλειά των Γάλλων να πληρώσουν για μια κατάσταση στην οποία έβαλε μόνος του τη χώρα το κράτος».

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Μαρί-Κριστίν σημειώνει: «Κόψτε πρώτα τα προνόμια των εκλεγμένων και μετά μιλήστε για εξοικονομήσεις». Ο Έντι καταγγέλλει τις «εξωφρενικές απολαβές της Εθνοσυνέλευσης», ενώ υπενθυμίζει ότι οι βουλευτές αύξησαν τις αποζημιώσεις τους κατά 300 ευρώ τον μήνα το 2024, ενώ οι πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι συνεχίζουν να απολαμβάνουν ετήσια προνόμια ύψους 2,8 εκατ. ευρώ.

«Η Γαλλία κινδυνεύει με χρεοκοπία»

Ο Μπαϊρού επιμένει ότι «η χώρα βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο λόγω υπερχρέωσης». Προειδοποίησε ότι οι τόκοι του χρέους θα γίνουν η μεγαλύτερη δαπάνη του κράτους, ξεπερνώντας ακόμη και τον προϋπολογισμό της Παιδείας και της Άμυνας.

Κατά την ομιλία του, ανακοίνωσε ότι θα ενεργοποιήσει το άρθρο 49.1 του Συντάγματος: «Αν έχετε πλειοψηφία, η κυβέρνηση παραμένει. Αν όχι, η κυβέρνηση πέφτει».

Στη Ρεϊνιόν, ωστόσο, οι ανακοινώσεις εκλήφθηκαν ως πρόκληση. Ο Τζοβάνι Παγετ, πρόεδρος του συλλόγου «Φωνή Πολιτών», δήλωσε: «Αντί να ενοχοποιεί τον λαό, ας στραφεί ενάντια στις πραγματικές αδικίες».

Ακόμη πιο καυστική ήταν η Ένωση Προοδευτικών Δυνάμεων: «Ο Μπαϊρού μειώνει την κρίση σε ζήτημα κατανάλωσης, ενώ οι πραγματικές αιτίες βρίσκονται στις πολιτικές λιτότητας, στην αποβιομηχάνιση, στα φορολογικά δώρα προς τις μεγάλες επιχειρήσεις και στη διάλυση των δημόσιων υπηρεσιών».

Και καταλήγει: «Όταν ο Μπαϊρού λέει ότι “η χρέωση είναι υπόθεση όλων μας”, ξεχνά πως αυτό είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών».

Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Οι αγορές «επιβεβαιώνουν» τον πανικό

Η αβεβαιότητα στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης εντείνεται, μετά την απόφαση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου.

Την Τρίτη, ο δείκτης CAC 40 στο Παρίσι έκλεισε με απώλειες 1,64% στις 7.222 μονάδες, σε πολύμηνο χαμηλό, ενώ το spread του γαλλικού 10ετούς ομολόγου «είδε» τη διαφορά του με τον αντίστοιχο γερμανικό τίτλο στα υψηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο του 2025.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει περιορισμένες επιλογές, είτε να ορίσει νέο πρωθυπουργό, είτε να επαναδιορίσει τον Μπαϊρού και να ελπίζει σε κυβερνητική σταθερότητα χωρίς νέα εντολή, είτε να διαλύσει το κοινοβούλιο με κίνδυνο να ενισχύσει την αντιπολίτευση.

Σημειώνεται πως οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων τη Γαλλίας έχουν ξεπεράσει τους αντίστοιχους της Ελλάδας, δείχνοντας τις πιέσεις που ασκούνται από τις αγορές στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης.

Ο δείκτης αναφοράς στο χρηματιστήριο του Παρισιού έχει υποχωρήσει πάνω από 4% από το καλοκαίρι του 2024, υποαπαδίδοντας του ευρωπαϊκού Stoxx 600 κατά περίπου 6%.

Ο Μπαϊρού έχει ήδη ανακοινώσει μέτρα ύψους 43,8 δισ. ευρώ, με περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων, περιλαμβάνοντας ακόμη και κατάργηση τραπεζικών αργιών και περιορισμούς στην υγειονομική περίθαλψη. Τα σχέδια αυτά έχουν πυροδοτήσει σφοδρές αντιδράσεις.

Η ψήφος εμπιστοσύνης θεωρείται η τελευταία προσπάθειά του να διασώσει την κυβέρνησή του, ωστόσο τόσο η Μαρίν Λεπέν όσο και ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν ζητούν εκλογές, με την πολιτική σκηνή να μοιάζει πιο ασταθής από ποτέ.

Την ίδια ώρα, ακροδεξιές και συνδικαλιστικές ομάδες καλούν σε γενικές απεργίες και αποκλεισμούς στις 10 Σεπτεμβρίου, οργανώνοντας μέσω Telegram «δίκτυα αντίστασης» και οδοφράγματα, σε μια Γαλλία που δείχνει να βυθίζεται στο χάος.

