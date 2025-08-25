Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Γάλλος πρωθυπουργός παρουσίασε σχέδιο περικοπών άνω των 40 δισ. ευρώ στις δημόσιες δαπάνες, προκαλώντας την έντονη αντίδραση τόσο της αριστερής όσο και της δεξιάς αντιπολίτευσης, με τον ίδιο να λέει ότι οι αποφάσεις για τον επόμενο προϋπολογισμό, δεν έχουν παρθεί μονομερώς.

«Πιστεύω ότι η κατάσταση σήμερα μας υποχρεώνει να δράσουμε σε δύο στάδια. Το πρώτο βήμα, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, είναι να συμφωνήσουμε στη σοβαρότητα της κατάστασης και στην ανάγκη του κατεπείγοντος. Τα μέτρα δεν επιβάλλονται, ποτέ. Προτείνονται, συζητούνται και υιοθετούνται ύστερα από διπλή διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους για τα κοινωνικά μέτρα και με το κοινοβούλιο» απάντησε ο Μπαϊρού.

«Όλα τα μέτρα είναι συζητήσιμα», συμπλήρωσε, ενώ τόνισε πως η ανάληψη ευθύνης από την κυβέρνηση μέσω της ψήφου εμπιστοσύνης είναι ο μόνος τρόπος «για να συνειδητοποιήσουν οι Γάλλοι την κρισιμότητα της συγκυρίας».

Οπως είπε, «στις 8 Σεπτεμβρίου, κατά την έκτακτη σύνοδο του κοινοβουλίου, θα υπάρξουν δύο επιλογές: Αν έχουμε πλειοψηφία, η κυβέρνηση επιβεβαιώνεται. Αν δεν έχουμε την πλειοψηφία, η κυβέρνηση πέφτει. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος θα ήταν να μην κάνουμε τίποτα»

Μέτρα έκτακτης ανάγκης

Οι προτάσεις για ανάταξη της γαλλικής οικονομίας από τον Γάλλο πρωθυπουργό έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, με τα συνδικάτα να προειδοποιούν για κινητοποιήσεις και κόμματα της αντιπολίτευσης να απειλούν με υποβολή πρότασης μομφής.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού, θέλοντας προφανώς να έχει εκείνος την πρωτοβουλία των κινήσεων, αποφάσισε να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, θέτοντας πάντως σε κίνδυνο την επιβίωση της κυβέρνησής του, καθώς δεν έχει απόλυτη πλειοψηφία. Έχει ήδη επιβιώσει από δύο προτάσεις μομφής, αλλά κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα συμβεί.

Μιλώντας αργότερα στους δημοσιογράφους είπε ότι αυτή η ψηφοφορία θα «επιβεβαιώσει το εύρος της προσπάθειας» για εξοικονόμηση σχεδόν 44 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση του δημόσιου ελλείμματος της Γαλλίας. Τόνισε ότι θα γίνει «η συζήτηση» για «κάθε ένα από τα μέτρα αυτού του σχεδίου έκτακτης ανάγκης».

Ο Μπαϊρού υπερασπίστηκε για πολλοστή φορά το σχέδιο προϋπολογισμού, λέγοντας ότι στοχεύει στην αντιμετώπιση του «άμεσου κινδύνου» της υπερχρέωσης που απειλεί τη χώρα. «Η εξάρτηση από το χρέος που έχει γίνει χρόνιο πρόβλημα», είπε. Και σημείωσε ότι «αν δεν υπάρξει αυτή η ελάχιστη συμφωνία, είναι μάταιο, δεν θα φτάσουμε» στο αποτέλεσμα που θέλουμε.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού υποστήριξε ότι η Γαλλία περνάει «μια στιγμή δισταγμού και αναταραχής» που «απαιτεί διευκρινίσεις».

Δεν δίνουν εμπιστοσύνη

Ο κίνδυνος να πέσει η κυβέρνηση και να έχει την τύχη της κυβέρνησης Μπαρνιέ είναι ορατός. Ήδη ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης δηλώνουν ότι θα καταψηφίσουν την πρόταση.