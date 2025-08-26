Η γαλλική κυβέρνηση βρίσκεται υπό πίεση, καθώς η αντιπολίτευση εντείνει τις πιέσεις της ενόψει της προγραμματισμένης ψήφου εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου, αυξάνοντας τις πιθανότητες παραίτησης του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού.

Τρία από τα μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση, η αριστερή Ανυπότακτη Γαλλία και οι Σοσιαλιστές έχουν ήδη δηλώσει ότι θα καταψηφίσουν την κυβέρνηση, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει στην πτώση της.

Οι πολιτικές εξελίξεις έχουν προκαλέσει νευρικότητα στις αγορές, με τον δείκτη CAC 40 να καταγράφει απώλειες άνω του 1% για δεύτερη συνεχή ημέρα. Παράλληλα, η διαφορά μεταξύ των γαλλικών και γερμανικών 10ετών ομολόγων φτάνει στα υψηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο, αντανακλώντας την αυξημένη αντίληψη κινδύνου για τη Γαλλία.

Οι επενδυτές επαναφέρουν στο προσκήνιο τις δημοσιονομικές ανησυχίες για τη χώρα, ενώ άλλες χώρες της ευρωζώνης, όπως η Ιταλία που καταγράφουν πρόοδο στον έλεγχο των ελλειμμάτων.

Μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις ο Μακρόν

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καλείται να λάβει κρίσιμες αποφάσεις: να ορίσει νέο πρωθυπουργό, να επαναδιορίσει τον Μπαϊρού με την ελπίδα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς νέες εκλογές ή να διαλύσει τη Βουλή, ρισκάροντας περαιτέρω ενίσχυση της αντιπολίτευσης.

Η επιλογή πρόωρων εκλογών έχει ήδη αποδειχθεί μία επικίνδυνη λύση για τον Μακρόν, καθώς η αντίστοιχη απόφαση του 2024 είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια εδρών και την ανάδειξη της Εθνικής Συσπείρωσης ως της ισχυρότερης δύναμης στην γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Ψήφος εμπιστοσύνης και δύσκολος προϋπολογισμός

Ο Μπαϊρού ζητά την ψήφο εμπιστοσύνης για να στηρίξει ένα φιλόδοξο πακέτο δημοσιονομικών μέτρων ύψους 44 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών.

Μεταξύ των προτάσεων είναι η κατάργηση φοροαπαλλαγών, η αύξηση της φορολόγησης των πλουσίων και η αφαίρεση δύο δημόσιων αργιών μέτρα που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

«Ο γαλλικός λαός καλείται να επιλέξει ανάμεσα στο χάος ή την ευθύνη», δήλωσε ο Μπαϊρού, υπογραμμίζοντας το διακύβευμα της κρίσιμης ψηφοφορίας.

Ανησυχίες για το χρέος και την οικονομική σταθερότητα

Η Γαλλία παλεύει να επαναφέρει υπό έλεγχο τα δημόσια οικονομικά της, μετά τις μεγάλες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν λόγω πανδημίας του κορωνοϊού και ενεργειακής κρίσης από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η εξυπηρέτηση του χρέους προβλέπεται να κοστίσει φέτος 66 δισ. ευρώ περισσότερο από κάθε άλλη κρατική δαπάνη, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης. Το ποσό αυτό αναμένεται να αυξηθεί στα 75 δισ. ευρώ το 2026, επιβαρύνοντας περαιτέρω τον προϋπολογισμό.

Ο υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρντ, προειδοποίησε ότι αν η κυβέρνηση καταρρεύσει το κόστος δανεισμού της Γαλλίας ενδέχεται να ξεπεράσει αυτό της Ιταλίας μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες.

Αποδυνάμωση στις αγορές

Ο CAC 40 έχει χάσει πάνω από 4% από την προκήρυξη πρόωρων εκλογών τον Ιούνιο του 2024, σε αντίθεση με τον ευρωπαϊκό δείκτη Stoxx Europe 600 που έχει καταγράψει άνοδο περίπου 6%. Ο γαλλικός δείκτης αναμένεται να υστερήσει σε απόδοση για δεύτερη συνεχή χρονιά, γεγονός που υπογραμμίζει τη μείωση της εμπιστοσύνης των αγορών στη γαλλική οικονομία.

Αβεβαιότητα και πολιτική αποσταθεροποίηση

Ο χρόνος πιέζει τον Μακρόν και τον Μπαϊρού, που έχουν λιγότερο από δύο εβδομάδες για να διασφαλίσουν κοινοβουλευτική στήριξη και να αποτρέψουν μια νέα πολιτική κρίση

Ο σοσιαλιστής Μπορίς Βαλό δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η κατάσταση είναι καταστροφικα. Είναι η κληρονομιά του Μακρόν και του Μπαϊρού.»

Τέλος η Γαλλία φαίνεται να εισέρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο πολιτικής και οικονομικής αστάθειας, με σημαντικές επιπτώσεις τόσο για την εσωτερική της πολιτική σκηνή όσο και για τις ευρωπαϊκές αγορές.

Πηγή:Washington Post